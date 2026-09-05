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Números ganadores de El Dorado y La Caribeña de este sábado 5 de septiembre de 2026

Así se vivió el más reciente sorteo de estos importantes juegos de azar.

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Redacción Loterías
5 de septiembre de 2026 a las 1:49 p. m.
Los chances Dorado y Caribeña publicaron sus resultados este 21 de junio de 2026 en sus ediciones diarias.
Los chances Dorado y Caribeña publicaron sus resultados este 21 de junio de 2026 en sus ediciones diarias. Foto: Getty Images / El Dorado / Caribeña

Los juegos de azar mantienen una amplia popularidad en Colombia, donde cada día miles de personas participan en distintos sorteos con la expectativa de llevarse alguno de los premios.

La jornada de sorteos de la Antioqueñita dejó nuevos resultados este sábado 22 de agosto.
Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el sábado 5 de septiembre

Aunque las posibilidades de acertar son reducidas, la ilusión de obtener una suma de dinero importante lleva a muchos jugadores a probar suerte diariamente.

El Dorado Día - 5 de septiembre

Entre las opciones está El Dorado, que cuenta con dos sorteos durante la jornada: uno en la tarde, a las 2:00 p. m., y otro en la noche, a las 6:00 p. m.

  • Premio mayor: 3231.
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El Dorado Noche - 5 de septiembre

  • Premio mayor: XXXX.
  • Animal: X.
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La Caribeña - 5 de septiembre

La Caribeña también se mantiene entre los sorteos con mayor reconocimiento entre los jugadores en Colombia. Su oferta incluye premios millonarios, secos y aproximaciones, con diferentes opciones para quienes buscan acertar y llevarse un premio.

  • Premio mayor: XXXX.
  • Quinta: X.
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