Números ganadores de El Dorado y La Caribeña de este sábado 5 de septiembre de 2026

Los juegos de azar mantienen una amplia popularidad en Colombia, donde cada día miles de personas participan en distintos sorteos con la expectativa de llevarse alguno de los premios.

Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el sábado 5 de septiembre

Aunque las posibilidades de acertar son reducidas, la ilusión de obtener una suma de dinero importante lleva a muchos jugadores a probar suerte diariamente.

El Dorado Día - 5 de septiembre

Entre las opciones está El Dorado, que cuenta con dos sorteos durante la jornada: uno en la tarde, a las 2:00 p. m., y otro en la noche, a las 6:00 p. m.

Premio mayor: 3231.

El Dorado Noche - 5 de septiembre

Premio mayor: XXXX.

Animal: X.

La Caribeña - 5 de septiembre

La Caribeña también se mantiene entre los sorteos con mayor reconocimiento entre los jugadores en Colombia. Su oferta incluye premios millonarios, secos y aproximaciones, con diferentes opciones para quienes buscan acertar y llevarse un premio.