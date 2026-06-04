El tren de aterrizaje de un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa colapsó y el avión se inclinó sobre el morro cuando estaba a punto de embarcar pasajeros en el aeropuerto de Fráncfort este jueves, dejando varios empleados heridos, informó la aerolínea alemana.

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El incidente ocurrió a las 12:45 p. m., poco antes de que comenzara el embarque del vuelo con destino a Los Ángeles.

El tren de aterrizaje delantero “se retrajo de forma inesperada mientras el avión estaba estacionado”, dijo a AFP una portavoz de la aerolínea.

En el momento del incidente, personal de cabina y de tierra se encontraba a bordo de la aeronave. Varios trabajadores resultaron heridos y recibieron atención médica, señaló Lufthansa.

Otro portavoz de la compañía confirmó a la AFP la noche del jueves que los afectados sufrieron únicamente lesiones leves. Los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento, mientras que el vuelo a Los Ángeles fue cancelado. “En este momento, expertos se encuentran en el lugar e inspeccionan la aeronave”, indicó Lufthansa el jueves.

La aerolínea añadió que se espera que el avión sea trasladado durante la noche a un hangar, donde se realizarán nuevas inspecciones antes de proceder con las reparaciones correspondientes.

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Según el sitio especializado Aerotelegraph, la aeronave afectada tiene apenas un año de antigüedad y fue entregada a Lufthansa en enero de 2025.

El Boeing 787 Dreamliner es uno de los modelos más modernos del fabricante estadounidense y acumula cerca de 15 años de operaciones comerciales. Hasta ahora, no se habían registrado incidentes similares relacionados con el colapso del tren de aterrizaje mientras la aeronave permanecía estacionada.

El 787-9 es uno de los modelos más nuevos de Boeing. Foto: Getty Images

Aunque no existe evidencia de que este incidente esté relacionado con problemas de diseño del modelo, el hecho vuelve a poner atención sobre Boeing, cuya reputación se ha visto afectada en los últimos años por varios incidentes de alto perfil.

Entre ellos destacan los dos accidentes del 737 MAX 8 ocurridos en 2018 y 2019 en Indonesia y Etiopía, que dejaron un saldo de 346 muertos. Por ese caso, la compañía fue obligada recientemente a pagar 49,5 millones de dólares a una de las víctimas.

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Más recientemente, en 2024, otro avión de la familia MAX, el 737 MAX 9, protagonizó un grave incidente cuando una aeronave de Alaska Airlines sufrió el desprendimiento de un panel del fuselaje en pleno vuelo. La pieza afectada ocupaba el espacio donde, en otras configuraciones del avión, se instala una puerta de emergencia.

Por su parte, una versión anterior de la familia Dreamliner, el Boeing 787-8, estuvo involucrada en un accidente en India en 2025, cuando se estrelló 32 segundos después del despegue. Sin embargo, las investigaciones preliminares apuntan a posibles errores humanos más que a una falla de diseño de la aeronave.

*Con información de AFP.