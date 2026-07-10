Claudia Sheinbaum, presidenta de México, felicita a Abelardo De La Espriella y lo reconoce como mandatario electo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció formalmente a Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia y lo felicitó por su triunfo en las urnas del pasado 21 de junio. Esto se dio a conocer a través de una carta conocida este viernes 10 de julio por parte de una de las caras más visibles de la izquierda latinoamericana, que ha mostrado cercanía ideológica con el gobierno de Gustavo Petro.

En la misiva, en la que se refieren a Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia, empiezan con un alago sobre el triunfo electoral frente a Iván Cepeda. “Al tiempo de felicitarlo por su triunfo, extiendo mi reconocimiento al pueblo colombiano por su espíritu democrático en la reciente jornada electoral”, dice el texto.

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Posteriormente, en la carta dada a conocer este viernes, se ahonda en la historia de la relación bilateral entre ambos países. “La relación entre México y Colombia es el resultado de profundos lazos de amistad y principios compartidos que nos hermanan como pueblos latinoamericanos”, asegura la misiva.

“Confío en que, con base en el diálogo y el respeto mutuo, contribuiremos a profundizar los intercambios económicos y comerciales, así como los entendimientos regionales y multilaterales en beneficio de nuestras naciones”, dice Claudia Sheinbaum al presidente electo de los colombianos, finalizando el texto con un “reciba usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: AFP

No es la primera vez que Sheinbaum se refiere a Abelardo De La Espriella, ya que hace unas semanas recomendó al electo mandatario colombiano, que se encargue de la parte que le corresponde a su país en la lucha contra el crimen organizado, después de que este declarara como “objetivo militar” a los cárteles mexicanos.

“Cada quien que se encargue de su parte, Colombia que se encargue de su parte. Y nosotros nos encargamos de nuestra parte (...) que atienda los asuntos allá”, dijo Sheinbaum, para quien “las diferencias políticas” entre un proyecto de país y otro no deberían dañar la cooperación entre Estados en este tipo de asuntos.

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Sheinbaum ha destacado que “hay colaboración y hay cooperación con Colombia desde hace mucho tiempo”, no solo desde que es presidente Gustavo Petro. “Hay una relación de las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de México y hay mecanismos de colaboración, eso existe”, contó en rueda de prensa.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la electa presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Semana/Getty Images

Además, tras los resultados de la primera vuelta, la mandataria mexicana pidió analizar las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre la legalidad del proceso, pero pidiéndole a su homólogo “respetar la voluntad popular”.

“Es importante lo que está diciendo el presidente Petro. De que no fue una contienda limpia. Entonces es importante escucharlo, analizarlo. Pero, respetar siempre la voluntad popular”, aseguró la mandataria mexicana durante sus populares discursos ‘Las mañaneras’ que se dan de lunes a viernes.

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Posteriormente, la presidenta de México, quien también hace parte de los movimientos de izquierda, reafirmó su cercanía ideológica con el presidente colombiano. “Entonces nosotros, como siempre, vamos a mantenernos escuchando. Y obviamente, hay una afinidad en las propuestas y lo que representa el partido del presidente Petro e Iván Cepeda”.