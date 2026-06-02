Periodista mexicano criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum por su postura ante las elecciones en Colombia

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola dedicó un espacio de su análisis político a evaluar las recientes declaraciones de la mandataria de su país, Claudia Sheinbaum, con respecto al desarrollo de los comicios presidenciales en Colombia.

Consejo Gremial le pide al presidente Petro respetar los resultados electorales tras anunciar que no los reconocerá

Su relato se centró en lo que consideró una contradicción frente a los principios tradicionales de la política exterior de México.

Loret de Mola señaló que la jefa de Estado mexicana intervino en los asuntos internos de Colombia tras conocerse los resultados de la primera vuelta electoral.

De acuerdo con el periodista, esta postura contrasta con los reclamos emitidos por la propia mandataria hacia el Gobierno de los Estados Unidos debido a supuestas intenciones de injerencia en los asuntos públicos de México de cara a los procesos electorales proyectados para el año 2027.

Debate sobre el conteo de votos en Colombia

El eje de la controversia radica en el respaldo que la presidenta mexicana ofreció a las declaraciones del mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien cuestionó la transparencia de los resultados que dieron como ganador en primera vuelta al abogado Abelardo de la Espriella sobre el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

La presidenta de México se metió en las elecciones de Colombia y quedó en ridículo. #Loret en @latinus_us pic.twitter.com/3RpkKk8lEE — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) June 2, 2026

“La presidenta Sheinbaum respaldó las acusaciones de fraude electoral del presidente colombiano Gustavo Petro. Sin embargo, la presidenta no contaba con que el candidato de Petro se iba a echar para atrás; el candidato del oficialismo colombiano, Iván Cepeda, terminó reconociendo que no había pruebas suficientes para decir que hubo fraude electoral”, afirmó el periodista durante su intervención.

Para Loret de Mola, el reconocimiento por parte de Cepeda modificó el escenario político y dejó sin piso técnico el pronunciamiento emitido desde Ciudad de México.

Principios de política exterior bajo la lupa

El comunicador recordó que la administración mexicana ha defendido de manera reiterada la doctrina de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en asuntos de otras naciones. No obstante, los hechos recientes reabrieron el debate sobre la aplicación de dichos lineamientos diplomáticos.

Respecto al desarrollo institucional en Colombia, Loret de Mola citó los argumentos empleados por el ejecutivo de su país para validar el seguimiento a la jornada electoral.

“Ayer hubo una denuncia por parte del presidente Petro, a la que hay que estar atentos, sobre el conteo de los votos. Es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que no fue un conteo limpio; hay que tener respeto por la decisión del pueblo colombiano, pero es importante que se llegue hasta lo último en esta denuncia que se está haciendo de un posible fraude”, concluyó en su relatoría de los hechos.