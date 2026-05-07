Jóvenes de 32 departamentos y cinco países llegan a Bogotá para encuentro de liderazgo impulsado por el expresidente Duque y María Juliana Ruiz

Cerca de 150 jóvenes líderes de Colombia y América Latina participan desde este jueves en una nueva edición del GoodCamp, el encuentro organizado por la plataforma Dreamers & Makers de la Fundación Innovación para el Desarrollo (I+D), creada por el expresidente Iván Duque y María Juliana Ruiz.

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Iván Duque y Fundación I+D Foto: I+D

El evento se desarrolla a las afueras de Bogotá y reúne a representantes de los 32 departamentos del país y de cinco naciones de la región.

Durante cuatro días, los participantes harán parte de jornadas de formación, mentorías, cocreación y actividades de fortalecimiento de liderazgo enfocadas en innovación social, emprendimiento con propósito y desarrollo de iniciativas con impacto territorial.

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Durante cuatro días, jóvenes de los 32 departamentos de Colombia y 5 países de América Latina participarán en una experiencia de formación. Foto: Johan Toro / Semana

El encuentro marca la tercera generación de Dreamers & Makers, programa que nació en 2024 como una aceleradora de liderazgo juvenil y que hoy busca consolidarse como una red regional de innovadores sociales.

Según la Fundación I+D, el proceso ha vinculado a cerca de 400 jóvenes líderes que impulsan proyectos sociales, culturales, ambientales y tecnológicos en distintas regiones del país y América Latina.

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Fundación Innovación para el Desarrollo I+D Foto: Cortesia Fundación

En esta edición, por primera vez participan jóvenes provenientes de Ecuador, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Perú, en lo que la organización calificó como el inicio de la internacionalización de la comunidad Dreamers & Makers.

Durante la apertura del GoodCamp, Duque aseguró que el propósito del programa es cerrar las brechas de acceso a oportunidades para jóvenes con potencial de liderazgo. “Cuando existe talento, pero no oportunidades, las sociedades pierden uno de sus activos más valiosos”, afirmó el exmandatario ante los participantes.

A las afueras de Bogotá comenzó una nueva edición del GoodCamp, el encuentro que reúne a la tercera generación de Dreamers & Makers. Foto: Cortesia Fundación

I+D explicó que la plataforma ofrece a la fundación herramientas como formación en liderazgo, inglés, mentorías, experiencias internacionales y conexiones estratégicas para fortalecer proyectos de impacto social.

El programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años vinculados a iniciativas de emprendimiento social, sostenibilidad y valor público.

Fundación Innovación para el Desarrollo Foto: Fundación Innovación para el Desarrollo

Dreamers & Makers hace parte de las iniciativas de la Fundación Innovación para el Desarrollo, centro de pensamiento creado por Duque y María Juliana Ruiz en 2023 para promover liderazgo juvenil, innovación y desarrollo sostenible en Colombia y América Latina.