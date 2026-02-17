Política

“No sé qué pasa”: Gustavo Petro volvió a cuestionar a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo; este fue el momento

El jefe de Estado evidenció una nueva molestia con el ente acusador.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 12:01 p. m.
Gustavo Petro criticó a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo.
Gustavo Petro criticó a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

Parece que se profundizan las fisuras en la relación entre el presidente Gustavo Petro y la fiscal general Luz Adriana Camargo, pese a que la funcionaria fue ternada para el cargo por el propio mandatario, situación que ha generado críticas en varios sectores políticos del país.

Recientemente, el presidente lanzó un nuevo cuestionamiento contra la Fiscalía, relacionado con la crisis del sistema de salud y, en particular, con los recientes hechos de corrupción que al parecer se estarían registrando en el Fomag.

Gustavo Petro denunció en pleno consejo de ministros que “algunos” quieren meterlo preso en un calabozo

“Amerita una investigación de la fiscal general de la Nación, pero es que aquí no hay ninguna investigación. Y no sé qué pasa con la Fiscalía respecto al tema de la salud en Colombia. Y esto es prioritario”, cuestionó Petro.

En otro aparte de su declaración durante el consejo de ministros, llevado a cabo el lunes de esta semana, el jefe de Estado indicó: “Se ha llevado a la Nueva EPS a una parálisis solo para que las mafias sigan dominando el sistema de salud de Colombia. Es para eso. Ningún juez se debe prestar a esa circunstancia”.

“Yo lo denuncié siendo parlamentario, cómo el dinero iba a algunos grupos paramilitares. Y después fue confesado por los señores, cómo el médico Diez Maloof, senador —no recuerdo si era senador de la República— montó un sistema de traslados de hospitales, clínicas y EPS hacia el movimiento paramilitar de extrema derecha y narcotraficante de Colombia, que aún subsiste incluso dentro del Fomag”, recordó Petro.

Además, afirmó: “La prioridad no es ver cómo se captura a un ministro, como en el caso de Bonilla (exministro de Hacienda), la injusticia con él es total. Pero no voy a meterme en eso, sino en esto: no hay un proceso investigativo a fondo sobre qué pasó con decenas de billones de pesos que, siendo del Gobierno —es decir, del pueblo colombiano— destinados a salvar vidas humanas, se fueron en lujos y detalles de los dueños de las EPS, condenando a la muerte a miles, decenas de miles de colombianos. Para mí, eso es un crimen de lesa humanidad, que se intenta perpetuar a través de congresistas que reciben dinero de los dueños de las EPS, como varios de la Comisión Séptima del Senado, para que la ley de reforma a la salud siga vigente”.

“El pueblo decidirá si los vuelve a reelegir o no, eso es problema de la sociedad. Pero el daño que le han hecho a la vida de los colombianos es inmenso, destructor, yo diría que suicida, al impedir que esto se cambie definitivamente y se transforme en un sistema que, como aquí demostramos en cifras, es muchísimo mejor que lo que tenían en 2022 y años atrás, que no es más que la Ley 100 y punto”, recalcó.

Y finalmente, añadió: “Nosotros usamos la ley estatutaria y diseñamos un sistema diferente que está dando excelentes resultados para la sociedad colombiana, y ojalá se pudiera extender a todo el país”.

