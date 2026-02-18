Gobierno radicó el documento con el que busca tumbar la suspensión del decreto del salario mínimo: estos son los detalles

Este miércoles 18 de febrero, se conoció el documento que radicó el Gobierno nacional en el Consejo de Estado, en el cual pide que se deje sin efecto la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto sobre el aumento del salario mínimo, el cual se fijó en el 23,7 %.

Lo llamativo del recurso que interpuso la administración del mandatario Petro, es que se hizo un día antes de las marchas que fueron convocadas para defender la medida que incrementó el salario mínimo.

“Desde una perspectiva sustancial, la súplica resulta necesaria porque la decisión impugnada excedió los límites del poder cautelar. En efecto, el Auto no se restringió a un juicio provisional orientado a preservar la eficacia de la sentencia, sino que adoptó una medida de máxima intensidad que reconfigura transitoriamente el régimen jurídico del salario mínimo, produciendo efectos materiales equivalentes a un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del litigio”, se desprende del documento.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez se quedó por fuera del debate de la reforma pensional en la Corte Constitucional

Y agrega: “Ello activa la finalidad del recurso de súplica, para que el órgano colegiado examine si la decisión respetó los principios de proporcionalidad, adecuada ponderación y equilibrio en la separación de poderes, o si incurrió en un exceso de intervención judicial”.

“En consecuencia, el auto impugnado no se limita a asegurar el proceso, sino que desplaza la función cautelar hacia una configuración anticipada del régimen jurídico en discusión, excediendo los límites constitucionales y legales del poder cautelar. Por ello, la providencia debe ser revocada o, en subsidio, modulada, a fin de restablecer el carácter estrictamente instrumental de la medida y preservar el equilibrio entre el control judicial y la autonomía de la administración”, recalca el Gobierno nacional en le recurso que radicó en el Consejo de Estado.

El domingo 15 de febrero en una alocución presidencial, el mandatario colombiano defendió el decreto del aumento del salario mínimo vital.

“Vamos a aclarar esto con el magistrado. Eso hace que de los ocho días —plazo que tiene el Gobierno para expedir el nuevo decreto— se tenga que usar más días para que él nos explique por qué esta frase de carácter prevalente no está en su auto”, dijo el jefe de Estado en esa intervención.

Posteriormente, en un mensaje que publicó en su cuenta de X, dijo que sería una “estupidez” bajar el salario mínimo.

Vaticinan de dónde saldrá elegido el próximo presidente de Colombia: “Estoy seguro”

“Dato importante: aún con una inflación del 6,4 % como pronostica el Banrepública, el crecimiento de los salarios sería el más grande de la historia y marcaría un cambio hacia mayor producción nacional y, por esta vía, mayor riqueza y aumento de la productividad”, anotó Petro.

Y finalizó: “Sería una estupidez nacional rebajar el salario vital. Escucharemos a los grandes empresarios del país”.