En el marco de la manifestación nacional que convocó el presidente Gustavo Petro para defender el aumento del salario mínimo en un 23,7 %, la capital del país se prepara para una jornada de cierres en puntos específicos de la ciudad.

Si bien ya se conoce que el punto de concentración central de las marchas en Bogotá es la Plaza de Bolívar a las 4:00 p. m., la Alcaldía Mayor de Bogotá reportó las vías en donde se prevén contratiempos por las movilizaciones de los protestantes.

El gran plantón de la plaza principal de la capital se denominó por el mismo presidente Petro: “Contratación: ¡Ni un peso atrás! Por la defensa del salario vital”.

Sindicatos y ciudadanos protestarán este jueves para defender el decreto presidencial que aumentó el salario mínimo en 2026. Foto: Ovidio González- Presidencia de Colombia

Universidad Pedagógica Nacional

Calle 72 con carrera 11 en la localidad de Chapinero. Desde este punto de la ciudad, los ciudadanos se dirigirán a la Plaza de Bolívar; se prevé el inicio a las 11:00 a. m.

Este punto fue denominado como la “movilización por la dignificación de los trabajadores”.

Calle 26 con avenida carrera 68

Se desconoce hasta el momento el destino que tendrá esta movilización; sin embargo, se conoce que iniciarían a las 2:00 p. m.

En la localidad de Engativá, la concentración será un evento cultural con reivindicaciones denominado “Movilización artística y cultural por los derechos y condiciones laborales dignas de artistas”.

Frente al Outlet de Adidas de la localidad de Santa Fe

Este punto de concentración inicia en la carrera séptima n.° 17-34 y se dirigirá a la Plaza de Bolívar desde las 3:00 p. m.

Esta marcha fue denominada por los trabajadores y trabajadoras: “dignidad y lucha”.

TransMilenio se prepara para la jornada de protestas

En la mañana de este jueves, TransMilenio reportó el inicio de sus operaciones con normalidad a las 4:30 a. m.

Hasta las 9 de la mañana, las autoridades no han reportado cierres en las operaciones del transporte masivo; la empresa no anticipa cierres de estaciones, pero llama a los ciudadanos a mantenerse alerta por la posibilidad.

La estación Museo del Oro puede presentar anormalidades, teniendo en cuenta las jornadas de movilizaciones previas. Foto: Getty Images

En manifestaciones previas, las estaciones que presentan cierres son las de la zona central de la ciudad en la avenida Caracas, las Américas y la décima.

Movilidad de Bogotá anunció: “Durante el día podrían presentarse concentraciones en puntos como la Universidad Nacional, la Plaza de Bolívar, la Universidad Pedagógica Nacional, la calle 26 con av. 68 y el Parque Empresarial Bavaria”.

Esta jornada de movilizaciones se promovió para demostrar el rechazo a la decisión del Consejo de Estado, con respecto a la suspensión del salario mínimo que se estipuló para 2026. Hoy se cumple el plazo máximo que tiene el presidente Petro para presentar la justificación técnica del polémico aumento, por lo que se espera la expedición del nuevo decreto como lo solicitaron las autoridades.

Desde varios sectores se expresó el apoyo al decreto del salario mínimo vital, por lo que se prevén concentraciones numerosas en la capital de la República y en las principales ciudades del país.