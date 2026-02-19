🔴 EN VIVO | Marchas en Colombia este 19 de febrero: Petro convoca a las personas a las calles para defender el salario vital

Este jueves 19 de febrero, se llevarán a cabo varias marchas y concentraciones en diferentes ciudades del país, tras la convocatoria que hizo el presidente Gustavo Petro y el Gobierno nacional en defensa del salario vital.

El objetivo, según han dicho varios sectores, es movilizarse en defensa del decreto expedido por el Ejecutivo, después de que el Consejo de Estado suspendiera el mismo de manera provisional. Incluso, se espera que este jueves se expida el nuevo decreto, tal y como lo ordenó la autoridad.

El llamado de Petro y el Gobierno ha sido acogido por diferentes sectores como asociaciones, sindicatos, estudiantes, trabajadores, entre otros, que han confirmado que saldrán a las calles para mostrar su posición en defensa del salario vital.

Siga en vivo el minuto a minuto de cómo avanzan las manifestaciones:

6:00 a.m.: Estos serán los puntos de concentración

En Bogotá

Plaza de Bolívar

4:00 p. m.

Manizales

Palacio de Justicia

4:30 p. m.

Medellín

Carrera 46 entre calles 38 y 40, frente al Centro Cívico.

9:00 a. m.

Valledupar

Sena

4:00 p. m.

Montería

Parque Simón Bolívar frente a la Gobernación

8:30 a. m.

Pereira

Plaza de Bolívar

4:00 p. m.

Ibagué

Parque Manuel Murillo Toro

10:00 a.m.

Bucaramanga

Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento

4:00 p. m.

Cúcuta

Terminal de Transportes

8:00 a. m.

Cali