🔴 EN VIVO | Marchas en Colombia este 19 de febrero: Petro convoca a las personas a las calles para defender el salario vital

Se espera que miles de colombianos se movilicen para defender el aumento del salario mínimo para este 2026.

19 de febrero de 2026, 6:19 a. m.
Marchas a favor de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Plaza de Bolívar, Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Este jueves 19 de febrero, se llevarán a cabo varias marchas y concentraciones en diferentes ciudades del país, tras la convocatoria que hizo el presidente Gustavo Petro y el Gobierno nacional en defensa del salario vital.

El objetivo, según han dicho varios sectores, es movilizarse en defensa del decreto expedido por el Ejecutivo, después de que el Consejo de Estado suspendiera el mismo de manera provisional. Incluso, se espera que este jueves se expida el nuevo decreto, tal y como lo ordenó la autoridad.

El llamado de Petro y el Gobierno ha sido acogido por diferentes sectores como asociaciones, sindicatos, estudiantes, trabajadores, entre otros, que han confirmado que saldrán a las calles para mostrar su posición en defensa del salario vital.

6:00 a.m.: Estos serán los puntos de concentración

En Bogotá

  • Plaza de Bolívar
  • 4:00 p. m.

Manizales

  • Palacio de Justicia
  • 4:30 p. m.

Medellín

  • Carrera 46 entre calles 38 y 40, frente al Centro Cívico.
  • 9:00 a. m.

Valledupar

  • Sena
  • 4:00 p. m.

Montería

  • Parque Simón Bolívar frente a la Gobernación
  • 8:30 a. m.

Pereira

  • Plaza de Bolívar
  • 4:00 p. m.

Ibagué

  • Parque Manuel Murillo Toro
  • 10:00 a.m.

Bucaramanga

  • Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento
  • 4:00 p. m.

Cúcuta

  • Terminal de Transportes
  • 8:00 a. m.

Cali

  • Plazoleta de San Francisco
  • 4:00 p. m.

