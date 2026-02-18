Bogotá

Marchas este jueves 19 de febrero: confirman los puntos de concentración de manifestaciones convocadas por Petro en el país

El mismo presidente de la República fue quien promovió la salida a las calles por la polémica del salario mínimo.

Camilo Eduardo Velásquez

18 de febrero de 2026, 3:24 p. m.
Las marchas fueron convocadas por el Gobierno Nacional.
Una nueva jornada de manifestaciones se realizará este jueves, 19 de febrero, en el país convocada por el presidente Gustavo Petro con el fin de apoyar el aumento del salario mínimo del 23,7 %, anunciado en diciembre del año pasado, ante la decisión en días pasados del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto.

Movilizaciones este miércoles 28 de enero en Bogotá por el salario mínimo vital: horarios y puntos de concentración

Las marchas arrancarán desde las 8:00 a. m. en las distintas ciudades principales enmarcadas por las protestas en contra de la suspensión del decreto y mantener el aumento en lo decretado por Petro.

El Gobierno nacional expresó: “Proteger el salario vital es fundamental porque representa una conquista histórica de las trabajadoras y trabajadores que, con su esfuerzo diario, sostienen a Colombia”.

Estas protestas se convocaron ante la decisión del Consejo de Estado respecto al salario mínimo estipulado para 2026, que generó una ola de reacciones en el Gobierno Petro ante la defensa del salario vital. En medio de la situación, la administración de Petro tiene hasta este jueves para sustentar técnicamente su decisión.

El mandatario declaró el pasado domingo que: “Razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra. La sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento. Prevalece en los criterios para determinar el salario mínimo, según el criterio ordenado desde 1991 de salario móvil y vital”, por lo que se espera que en este día de protestas se pronuncie el presidente con las cifras que respalden su decisión.

Horarios y puntos de concentración en las diferentes ciudades

En Bogotá

  • Plaza de Bolivar
  • 4:00 p. m.

Manizales

  • Palacio de Justicia
  • 4:30 p. m.

Medellín

  • Carrera 46 entre calles 38 y 40, frente al Centro Cívico.
  • 9:00 a. m.

Valledupar

  • Sena
  • 4:00 p. m.

Montería

  • Parque Simón Bolívar frente a la Gobernación
  • 8:30 a. m.

Pereira

  • Plaza de Bolívar
  • 4:00 p. m.

Ibagué

  • Parque Manuel Murillo Toro
  • 10:00 a.m.

Bucaramanga

  • Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento
  • 4:00 p. m.

Cúcuta

  • Terminal de Transportes
  • 8:00 a. m.

Cali

  • Plazoleta de San Francisco
  • 4:00 p. m.
Así estuvo la Plaza de Bolívar tras la marcha convocada por la soberanía y la democracia.
Ante lo que será el ambiente de las manifestaciones, se esperan afectaciones en las vías principales de cada una de las ciudades involucradas.

En Bogotá, las empresas encargadas del transporte público se alistan para brindar rutas alternas en el marco de los cierres viales que se prevén.

Varias de las centrales obreras del país han respaldado la jornada, entre ellos Fabio Arias, presidente de la CUT, quien declaró: “Nosotros de antemano, vamos a cumplir una cita el próximo 19 de febrero en las plazas públicas del país”.

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Las principales entidades gubernamentales replicaron la convocatoria a las marchas, en sus respectivas cuentas oficiales en las redes sociales, en línea con el Gobierno.

