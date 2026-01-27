Movilizaciones este miércoles 28 de enero en Bogotá por el salario mínimo vital: horarios y puntos de concentración

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dio a conocer que se llevarán a cabo nuevas movilizaciones en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro este miércoles 28 de enero.

En esta ocasión, la CUT mencionó que realizarán estas concentraciones en apoyo al salario mínimo vital que fue establecido por el jefe de Estado para 2026 y el cual ha sido ampliamente criticado.

La manifestación se centrará puntualmente en la ciudad de Bogotá a partir de las 4 de la tarde en el Palacio de Justicia, ubicado en la calle 12 con carrera 8. Mientras que también convocaron platones frente a los Palacios de Justicia de todo el país.

Marcha en la Plaza de Bolívar en Bogotá de la CUT. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @fabioariascut

Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT, envió un contundente mensaje a quienes han demandado el decreto del salario mínimo interpuesto por Petro a finales de 2025.

“Desde la Central Unitaria de Trabajadores invitamos a todo el pueblo colombiano a que participemos en las concentraciones alrededor de los Palacios de Justicia este 28 de enero. Y aquí en Bogotá, frente al Palacio de Justicia, al lado de la Plaza de Bolívar, desde las 4 de la tarde, para decirles a las altas cortes que no pueden por ninguna circunstancia declarar ilegal o inconstitucional el decreto de los dos millones con el cual el Gobierno decretó el salario mínimo vital para el año 2026″, dijo Arias Giraldo.

El Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales sindicales CUT, CTC y CGT y las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC, se suma a los rechazos que pretenden tumbar el salario.

“El decreto es plenamente legal y constitucional. La ley y la Comisión Nacional de Concertación establecen que, ante la ausencia de acuerdo entre empresarios y trabajadores, el Gobierno nacional está facultado para fijar el salario mínimo. Además, desarrolla el artículo 53 de la Constitución, que consagra el salario mínimo vital y móvil, principio sistemáticamente negado por los gobiernos al servicio de las élites, así como reiterados estudios de la OIT sobre los ingresos dignos y los salarios vitales”, se lee en el comunicado.