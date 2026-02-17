Gobierno Petro recibió un país endeudado, pero ha empeorado el problema: cuando el endeudamiento deja de tener justificación

En noviembre de 2025, la deuda externa de Colombia llegó a 238.721 millones de dólares, un 7,9 % más que en el mismo mes de 2024, y el equivalente al 54,8 % de todo lo que produce la economía nacional en un año. Así, el nivel de endeudamiento se ubica como una de las mayores vulnerabilidades del país.

Un análisis de la consultora Sectorial indica, sin embargo, que el crecimiento de la deuda no es un tema exclusivo del actual gobierno, sino que ha sido constante durante las últimas administraciones.

Así, por ejemplo, la administración de Juan Manuel Santos lidera el endeudamiento con una variación del 134 %, al pasar de 203 a 473 billones de pesos, mientras que en la de Gustavo Petro llegó en total a 308 billones (sumando interna y externa), lo que implica un aumento del 35 % desde diciembre de 2022.

Deuda en pesos o en dólares: el gran debate alrededor de las operaciones que está haciendo el país, con su enorme obligación

Sin embargo, “mientras que la deuda de Duque se atribuye a la emergencia del covid-19 y la de Santos a la caída del petróleo (2014), la del Gobierno Petro carece de una justificación de peso similar”, advierten en Sectorial y añaden que si a la deuda actual se le restan los recursos destinados al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), el excedente parece haberse desviado hacia gasto burocrático.

El mayor endeudamiento también se ve reflejado en un indicador económico denominado riesgo país, el cual evalúa la capacidad de pago de una economía y la compara con la de naciones que se consideran más seguras, como Estados Unidos. Dicho riesgo ha alcanzado su máximo dos veces (10,7 %): en 1999 con la llamada crisis hipotecaria del Upac, que llevó al país a una profunda recesión, y en 2002 tras el fracaso del proceso de negociación del gobierno Pastrana con la guerrilla de las Farc.

Riesgo país: el costo de la incertidumbre fiscal en Colombia. Foto: Sectorial

En la pandemia, el riesgo país alcanzó a subir a un 4,7 %, al igual que a inicios de 2023, cuando la tasa de cambio superó los 5.000 pesos por dólar, debido al anuncio del presidente Petro, en ese momento, de realizar un control de capitales. Si bien el indicador ha venido bajando y en enero de 2026 se ubica en un 2,6 %, está al mismo nivel de Brasil, una economía con menor calificación de riesgo.

Es más, un análisis de la comisionista y fiduciaria Alianza señala que actualmente Colombia y Brasil están alineadas con las deudas internas más caras del mundo, con un nivel de 13 %.

Evolución de la calificación crediticia de Colombia. Foto: Sectorial

El tema de la deuda es tan álgido que se ha convertido en el principal argumento de las agencias calificadoras de riesgo para bajar la nota del país. En 2021, Fitch y Standard & Poor’s le quitaron el grado de inversión a Colombia y desde 2024 tienen al país con perspectiva negativa. “Esto porque ven una solvencia justa de la Nación para pagar su endeudamiento, debido al alto nivel de este y el mal manejo de las finanzas que ha hecho el Gobierno”, reiteran en Sectorial.

Paralelamente, un informe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá señala que, mediante una osada estrategia de manejo de deuda, el Ministerio de Hacienda encontró la manera de superar los límites legales de endeudamiento, con la consecuencia de altas tasas de interés.

Alerta por billonaria deuda que Colombia tendrá que pagar en 2029. Contraloría revisó manejo de finanzas públicas y esto halló

El problema se acrecentaría dado que para este año se espera un mayor desfase entre ingresos y gastos del Gobierno. En el Banco de Bogotá creen que el déficit fiscal de 2026 rondaría los 145 billones de pesos, es decir, 7,6 % del PIB, y no los 102 billones o 5,3 % del PIB que prevé el Gobierno.