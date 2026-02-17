Finanzas públicas

Gobierno Petro recibió un país endeudado, pero ha empeorado el problema: cuando el endeudamiento deja de tener justificación

Análisis de la consultora Sectorial señala que, desde diciembre de 2022, la deuda bruta del Gobierno central se incrementó en 308 billones de pesos, impulsando el saldo total a niveles récord y desafiando la sostenibilidad fiscal.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
17 de febrero de 2026, 10:56 a. m.
La caída del petróleo explicó el aumento de la deuda durante el gobierno de Santos; la pandemia justificó el endeudamiento de Duque, pero el de Petro no responde a un choque de magnitud comparable.
La caída del petróleo explicó el aumento de la deuda durante el gobierno de Santos; la pandemia justificó el endeudamiento de Duque, pero el de Petro no responde a un choque de magnitud comparable. Foto: Sectorial

En noviembre de 2025, la deuda externa de Colombia llegó a 238.721 millones de dólares, un 7,9 % más que en el mismo mes de 2024, y el equivalente al 54,8 % de todo lo que produce la economía nacional en un año. Así, el nivel de endeudamiento se ubica como una de las mayores vulnerabilidades del país.

Un análisis de la consultora Sectorial indica, sin embargo, que el crecimiento de la deuda no es un tema exclusivo del actual gobierno, sino que ha sido constante durante las últimas administraciones.

Así, por ejemplo, la administración de Juan Manuel Santos lidera el endeudamiento con una variación del 134 %, al pasar de 203 a 473 billones de pesos, mientras que en la de Gustavo Petro llegó en total a 308 billones (sumando interna y externa), lo que implica un aumento del 35 % desde diciembre de 2022.

Deuda en pesos o en dólares: el gran debate alrededor de las operaciones que está haciendo el país, con su enorme obligación

Sin embargo, “mientras que la deuda de Duque se atribuye a la emergencia del covid-19 y la de Santos a la caída del petróleo (2014), la del Gobierno Petro carece de una justificación de peso similar”, advierten en Sectorial y añaden que si a la deuda actual se le restan los recursos destinados al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), el excedente parece haberse desviado hacia gasto burocrático.

Macroeconomía

Dólar amaneció caro en Colombia: este es el precio oficial del 17 de febrero

Macroeconomía

“Los salarios incrementados a 2,4 millones de empleados y las pensiones constituyen una realidad jurídica que no se puede ignorar”: Andi

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 17 de febrero

Macroeconomía

“Planificar, planificar, planificar”: el mantra de los expertos para las empresas que quieren capitalizar oportunidades en Venezuela

Macroeconomía

Andi y Fenalco, ¿puntos de vista distintos sobre mantener alza del salario mínimo en 23,7 %?

Macroeconomía

Expresidente Iván Duque califica de “torpeza” del Gobierno la imposición de inversión forzosa a bancos

Macroeconomía

Precio del euro: la moneda inicia la semana con precio a la baja

Inversionistas

La costosa factura que deja la mayor emisión de deuda externa en la historia de Colombia

Macroeconomía

BanRepública confirma el estado de la deuda externa de Colombia. ¿Será un dolor de cabeza para el próximo gobierno?

Confidenciales

El impacto de las calificadoras de riesgo sobre Colombia

El mayor endeudamiento también se ve reflejado en un indicador económico denominado riesgo país, el cual evalúa la capacidad de pago de una economía y la compara con la de naciones que se consideran más seguras, como Estados Unidos. Dicho riesgo ha alcanzado su máximo dos veces (10,7 %): en 1999 con la llamada crisis hipotecaria del Upac, que llevó al país a una profunda recesión, y en 2002 tras el fracaso del proceso de negociación del gobierno Pastrana con la guerrilla de las Farc.

Riesgo país: el costo de la incertidumbre fiscal en Colombia
Riesgo país: el costo de la incertidumbre fiscal en Colombia. Foto: Sectorial

En la pandemia, el riesgo país alcanzó a subir a un 4,7 %, al igual que a inicios de 2023, cuando la tasa de cambio superó los 5.000 pesos por dólar, debido al anuncio del presidente Petro, en ese momento, de realizar un control de capitales. Si bien el indicador ha venido bajando y en enero de 2026 se ubica en un 2,6 %, está al mismo nivel de Brasil, una economía con menor calificación de riesgo.

Es más, un análisis de la comisionista y fiduciaria Alianza señala que actualmente Colombia y Brasil están alineadas con las deudas internas más caras del mundo, con un nivel de 13 %.

Evolución de la calificación crediticia de Colombia
Evolución de la calificación crediticia de Colombia. Foto: Sectorial

El tema de la deuda es tan álgido que se ha convertido en el principal argumento de las agencias calificadoras de riesgo para bajar la nota del país. En 2021, Fitch y Standard & Poor’s le quitaron el grado de inversión a Colombia y desde 2024 tienen al país con perspectiva negativa. “Esto porque ven una solvencia justa de la Nación para pagar su endeudamiento, debido al alto nivel de este y el mal manejo de las finanzas que ha hecho el Gobierno”, reiteran en Sectorial.

Paralelamente, un informe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá señala que, mediante una osada estrategia de manejo de deuda, el Ministerio de Hacienda encontró la manera de superar los límites legales de endeudamiento, con la consecuencia de altas tasas de interés.

Alerta por billonaria deuda que Colombia tendrá que pagar en 2029. Contraloría revisó manejo de finanzas públicas y esto halló

El problema se acrecentaría dado que para este año se espera un mayor desfase entre ingresos y gastos del Gobierno. En el Banco de Bogotá creen que el déficit fiscal de 2026 rondaría los 145 billones de pesos, es decir, 7,6 % del PIB, y no los 102 billones o 5,3 % del PIB que prevé el Gobierno.

Más de Macroeconomía

Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

Dólar amaneció caro en Colombia: este es el precio oficial del 17 de febrero

Gustavo Petro, Bruce Mac Master laborales

“Los salarios incrementados a 2,4 millones de empleados y las pensiones constituyen una realidad jurídica que no se puede ignorar”: Andi

Así se mueve la divisa en Colombia. Se encuentra en un terreno alcista.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 17 de febrero

Colombia y Venezuela

“Planificar, planificar, planificar”: el mantra de los expertos para las empresas que quieren capitalizar oportunidades en Venezuela

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Andi y Fenalco, ¿puntos de vista distintos sobre mantener alza del salario mínimo en 23,7 %?

Iván Duque

Expresidente Iván Duque califica de “torpeza” del Gobierno la imposición de inversión forzosa a bancos

Billetes euros.

Precio del euro: la moneda inicia la semana con precio a la baja

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.

Dólar en la jornada del lunes 16 de febrero bajo la modalidad ‘next day’; este es el valor en las casas de cambio

Rueda de prensa sobre salario mínimo

Fin de la mesa de concertación del salario mínimo: todo indica que se mantendrá el aumento del 23,7%

Noticias Destacadas