Deuda en pesos o en dólares: el gran debate alrededor de las operaciones que está haciendo el país, con su enorme obligación

Varias de las operaciones de deuda que ha realizado Colombia en estos tiempos han tratado de capotear la situación que han venido advirtiendo diversos centros de pensamiento y analistas, muchos de los cuales, poco o nada tienen que ver con la marea política que hay en el país.

Ellos han mencionado, como ahora lo hace el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que el país está en una situación compleja, con un déficit creciente y altos niveles de endeudamiento. Las nuevas emisiones tienen tasas de interés elevadas, dice el informe de este organismo que puso el foco en el delicado tema para el Estado colombiano.

La deuda colombiana está, una parte en pesos y otra en dólares. Y el Observatorio se ocupó de analizar las diferencias y riesgos asociados a endeudarse en moneda local frente a moneda extranjera.

La deuda colombiana ha generado controversia en el país, y desde muchos ángulos estudian si es o no conveniente tenerla en pesos o en dólares. Foto: Getty Images/iStockphoto

El aumento en pandemia

En primer lugar, el Observatorio recordó que con el choque de 2020, momento de la pandemia, efectivamente la deuda aumentó de forma importante. “La corrección posterior fue solo parcial”, dice el informe.

Posteriormente, entre 2025 y 2024, la deuda bruta aumentó, mientras que la neta disminuyó dos puntos. “Este cambio en la deuda neta puede indicar un incremento en los activos financieros del Gobierno (caja/depósitos, fondos o el resultado de operaciones de manejo de deuda como canjes). El indicador neto mejora, pero la carga de intereses no necesariamente caería en el corto plazo”, señala el Observatorio.

Al decir del Observatorio, para Colombia no es lo mismo colocar en el mercado internacional que colocar en pesos. En ese sentido manifiestan que, desde el punto de un inversionista, si le presta en pesos al gobierno de Colombia, debe tener en cuenta que el precio del peso respecto al dólar varia en el tiempo, menciona el documento.

Deuda externa de Colombia Foto: Banco de la República / Informe

Riesgo país

Así las cosas, ponen como ejemplo que desde 2022 la tasa de cambio del peso con el dólar osciló entre $5.200 y $3.600 pesos. Por lo tanto, sostienen que esa variabilidad se tiene en cuenta a la hora de decidir qué tasa de interés cobrará a Colombia el inversionista extranjero que está dispuesto a cobrarle a Colombia en pesos.

El Observatorio concluye su informe expresando que “la deuda pública muestra un grado de fragilidad que debe ser parte del debate nacional. El stock de deuda es mayor y el costo de financiarla ha aumentado. De cara a este año, esto implicará menor espacio fiscal, mayor sensibilidad a tasas de interés y riesgo país, mayor importancia del perfil de la deuda (moneda, plazo, tasas, y vencimientos)“.