Gran Foro Colombia

El problema no es la ideología, es la falta de reglas claras en el país, señalan expertos en el Gran Foro Colombia 2026

También hubo preocupación por el desbalance fiscal, que ha llevado a que hoy la deuda pública pague tasas de interés casi del doble de las registradas hace una década.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
4 de febrero de 2026, 5:12 p. m.
Participantes en el panel ¿Para dónde va el país? del Gran Foro Colombia 2026. De izquierda a derecha: José Ignacio López, presidente de Anif; Oliver Wack, gerente general de Control Risks para Colombia y la Región Andina; María Soledad Mosquera, directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá; César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana.
Participantes en el panel ¿Para dónde va el país? del Gran Foro Colombia 2026. De izquierda a derecha: José Ignacio López, presidente de Anif; Oliver Wack, gerente general de Control Risks para Colombia y la Región Andina; María Soledad Mosquera, directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá; César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Pese a que existe consenso sobre las enormes oportunidades que ofrece el país para la inversión, los expertos en temas de riesgo y de economía consideran que, para acelerar el crecimiento y atraer más recursos, lo que más se requiere son reglas de juego claras, que además no cambien constantemente.

Durante el segundo panel del Gran Foro Colombia 2026, dedicado a las oportunidades y los riesgos para el presente año, César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana, aseguró que la estabilidad en las reglas de juego no depende de la tendencia política de los gobiernos.

Prueba de ello es que países latinoamericanos que se movieron a la izquierda en años recientes no tuvieron impactos en su nivel de inversión:

“En Brasil siguieron llegando recursos para el sector petrolero. En México se profundizó el nearshoring, al igual que los minerales críticos en Perú y Chile. Solo en Colombia se afectó la inversión”, subrayó.

Macroeconomía

Crisis fiscal, la bomba de tiempo para el próximo gobierno. Gerente del Banco Mundial indica el camino en el Gran Foro Colombia

Macroeconomía

¿La economía esta creciendo de verdad? Hablan los empresarios de los sectores que más jalonan al país en el Gran Foro Colombia 2026

Macroeconomía

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

Macroeconomía

Dólar aumentó su precio en la jornada de este 4 de febrero: precio oficial en la Bolsa

Macroeconomía

¿Cómo se comportará el dólar en la primera semana de febrero del 2026? Esto dicen los analistas

Macroeconomía

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: precio oficial de este 4 de febrero

Macroeconomía

Plan Financiero 2026: las señales indican que no habría un buen año fiscal

Dinero

Radiografía a la tasa de desempleo: a lo largo de 2025 varios meses estuvo por debajo de 8%. ¿Qué viene?

Nación

Hernán Penagos, registrador nacional, alerta: en varios municipios, grupos armados ilegales tendrían “intereses políticos” en las elecciones

Nación

🔴 Gran Foro Colombia 2026: el registrador, el procurador y el contralor general conversan sobre los retos para las elecciones

Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?

Insistió en que el impacto de la falta de reglas claras se ve en tres casos recientes.

Primero, un decreto de alzas del salario mínimo del 23 %, el cual aumenta los costos laborales y la inflación: “Esto espanta la inversión sin lugar a dudas”.

Segundo, un decreto de repatriación de los fondos de pensión privados, que puede tener un objetivo loable, pero que en la práctica genera una inversión forzosa y puede tener implicaciones negativas para el sistema financiero y para la inversión en el mediano plazo.

Tercero, el decreto de emergencia económica, que no solamente no estaba justificado, sino que va en contravía de muchos de los principios básicos fiscales del Estado de derecho.

¿La economía esta creciendo de verdad? Hablan los empresarios de los sectores que más jalonan al país en el Gran Foro Colombia 2026

Igualmente, María Soledad Mosquera, directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, explicó que como calificadora de riesgo, más allá de ver una línea política, evalúan el impacto de las decisiones de política del Gobierno en la economía y, por eso, les dan mucho valor a las reglas claras, las cuales no solo le dan confianza al inversionista, sino previsibilidad.

Oliver Wack, gerente general de Control Risks para Colombia y la Región Andina, añadió que lo más importante para los inversionistas no es quién gana las elecciones, sino qué tan predecible será el nuevo mandatario y qué se puede esperar para el día después.

“La mayoría de las inversionistas y compañías pueden trabajar con gobiernos de izquierda, de derecha o de cualquier línea ideológica, con tal de que haya una certeza regulatoria”, anotó.

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

También dijo que, según las encuestas, en el actual proceso electoral de Colombia existe la posibilidad de ir de un extremo ideológico a otro.

“Probablemente sabríamos a qué va el próximo gobierno, moviendo el barco de un extremo a otro, generando inestabilidad y más volatilidad, pero si luego en las próximas elecciones vuelve y se mueve el barco para el otro extremo, se generaría una narrativa confusa”, precisó.

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar Presidente de la Corte Constitucional
El Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país?, fue instalado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional. Foto: SAMANTHA CHAVEZ / SEMANA

En su concepto, Colombia debe proyectarse ante el mundo como un país relativamente estable, en el que sea posible invertir con una visión de largo plazo —de 15 o 20 años— y no como uno que oscila de un extremo a otro en cada ciclo electoral.

Los panelistas del Gran Foro Colombia 2026 insistieron en que una de las predicibilidades más urgentes es la que tiene que ver con la política fiscal, pues el gasto público está creciendo cinco veces más que los ingresos.

“Y cuando eso ocurre y se acude al sistema financiero, este cobra una tasa de interés más alta. Y es justamente lo que le está pasando a Colombia. Hoy el país paga por los títulos de deuda entre 13 % y 14 %, casi que el doble de lo que pagábamos apenas hace una década”, alertó Pabón.

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país?
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026 Obje Oliver Wack Gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina María Soledad Mosquera Directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR César Pabón Director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana Modera: José Ignacio López Presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF Foto: SAMANTHA CHAVEZ / SEMANA

Wack agregó, por su parte, que lo grave no es tanto si la política fiscal se expande o no, pues los inversionistas entienden que hay coyunturas que llevan a gastar más, sino que esa política sea impredecible, se politice y no cuente con el respaldo de instituciones fuertes.

Más de Macroeconomía

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026 Obje Oliver Wack Gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina María Soledad Mosquera Directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR César Pabón Director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana Modera: José Ignacio López Presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF

El problema no es la ideología, es la falta de reglas claras en el país, señalan expertos en el Gran Foro Colombia 2026

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

Crisis fiscal, la bomba de tiempo para el próximo gobierno. Gerente del Banco Mundial indica el camino en el Gran Foro Colombia

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

¿La economía esta creciendo de verdad? Hablan los empresarios de los sectores que más jalonan al país en el Gran Foro Colombia 2026

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026 Obje Oliver Wack Gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina María Soledad Mosquera Directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR César Pabón Director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana Modera: José Ignacio López Presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

Dólar al alza

Dólar aumentó su precio en la jornada de este 4 de febrero: precio oficial en la Bolsa

Dólar dólares

¿Cómo se comportará el dólar en la primera semana de febrero del 2026? Esto dicen los analistas

Analistas responden a pregunta si es buen momento para comprar dólares.

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: precio oficial de este 4 de febrero

El Gobierno le pagó la deuda del FEPC a Ecopetrol con títulos de corto plazo.

Plan Financiero 2026: las señales indican que no habría un buen año fiscal

Baja desempleo

Radiografía a la tasa de desempleo: a lo largo de 2025 varios meses estuvo por debajo de 8%. ¿Qué viene?

El trabajo femenino en mutua colaboración derriba muros y abre caminos para las nuevas generaciones

Baja la informalidad laboral en mujeres: ¿por qué ellas están consiguiendo más empleo?

Noticias Destacadas