Colombia afronta un año de definiciones. El contexto nacional hace necesario abrir espacios de discusión rigurosa que permitan entender con claridad hacia dónde va el país. En ese marco se realizará el Gran Foro Colombia 2026, un encuentro de SEMANA y Dinero que reunirá a referentes del análisis económico, la política y la agenda internacional. La jornada abrirá con una intervención especial del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, sobre institucionalidad y separación de poderes en el año electoral.

Este escenario se ha consolidado como referente para analizar las perspectivas del país y comprender hacia dónde se orientan las principales oportunidades de crecimiento y transformación. A lo largo de sus ediciones, ha convocado a líderes del sector público, empresarial, gremial, académico y diplomático para analizar los temas que marcan la agenda nacional.

Este año, uno de los ejes centrales será la mirada internacional sobre el riesgo y la confianza en Colombia. En este diálogo participarán Oliver Wack, gerente general de Control Risks para Colombia y la Región Andina, y María Soledad Mosquera, directora sectorial de S&P Global para Colombia y Panamá, quienes analizarán cómo se percibe al país desde los mercados, qué variables inciden en las decisiones de inversión y qué factores resultan determinantes para fortalecer la credibilidad económica.

El foro incorporará, además, un análisis técnico de contexto a partir del más reciente informe del Banco Mundial, que proyecta que la economía colombiana crecerá 2,6 por ciento en 2026 y 2,8 por ciento en 2027, por encima del promedio de América Latina y el Caribe. El organismo señala que este desempeño estaría apoyado por un consumo resiliente y por una recuperación gradual de la inversión privada, aunque advierte que la incertidumbre política puede seguir condicionando el ritmo de esa recuperación.

En ese mismo marco participará Peter Siegenthaler, gerente de país del Banco Mundial para Colombia, quien profundizará en las condiciones necesarias para convertir el potencial económico en resultados concretos, con énfasis en reglas claras, financiación, capacidad de ejecución y estabilidad institucional.

Otro de los focos será la discusión sobre el frente energético y las condiciones para viabilizar inversiones estratégicas en el sector, en un contexto internacional que incide en precios, financiamiento y decisiones de largo plazo.

La jornada incluirá un espacio de propuestas en el que líderes empresariales de distintos sectores compartirán una idea, una visión de futuro y una lección de liderazgo; y más adelante, el foro sumará una mirada desde las regiones sobre retos y oportunidades territoriales.

El evento también abordará lo que está en juego en las elecciones de 2026, con la participación de funcionarios con responsabilidades directas sobre el funcionamiento del Estado. Participarán Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del estado civil; Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la nación; y Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la república, en una conversación sobre gobernabilidad, confianza institucional y participación ciudadana.

Por otra parte, la agenda internacional incluirá una lectura geopolítica sobre América Latina y su impacto en Colombia con la participación de Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano y experto en la política de Estados Unidos hacia América Latina, y Adam Isacson, director del programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Esta conversación se realizará al día siguiente del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump en Washington, previsto para el 3 de febrero.

La jornada cerrará con el debate presidencial, moderado por Yesid Lancheros, director general de SEMANA. Será un espacio para contrastar visiones, medir la viabilidad de las propuestas y escuchar respuestas concretas de los aspirantes a la presidencia sobre los temas que más les importan a los colombianos. La cita es el 4 de febrero a partir de las 8:00 a. m.