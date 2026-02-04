Este 4 de enero se lleva a cabo una nueva edición del Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?, organizado por SEMANA y Foros Semana, que trae consigo una serie de conversaciones e intervenciones que buscan medir el pulso del país.

Economía, institucionalidad y geopolítica se cruzan en un año clave para la democracia, dados los procesos que se llevarán a cabo este año: elecciones legislativas y presidenciales.

Uno de los paneles más importantes que se realizaron en la franja de la mañana fue el de ‘La gran pregunta: ¿qué sectores impulsan el crecimiento?’, en el que se examinó, con varios empresarios, hacia dnde se está orientando la inversión empresarial y qué motores de crecimiento pueden consolidarse en el actual ciclo.

Los panelistas fueron Iván Trujillo, CEO de Grupo Trinity; María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular; Roberto Moreno, presidente del Grupo Amarilo; Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores Fenavi, y Luz Ángela Castro, CEO de Ocesa Colombia.

Dado un crecimiento heterogéneo, los empresarios hablaron de cómo se han movido al respecto en medio de este panorama.

Iván Trujillo, del Grupo Trinity, aseguró que en el panorama colombiano hay un gran número de retos fiscales y económicos, además de seguridad, energía y salud.

“Creo que el tema fiscal y económico merece especial atención. Hoy Colombia se encuentra con el mayor nivel de deuda en su historia, eso es muy importante visibilizarlo. Solo en 40 meses del periodo de este gobierno, ha tomado deuda por 400 billones de pesos. Si usted suma los gobiernos Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, Santos 2, se tomó en ese periodo 230 billones de deuda, vs. 400. Uno de cada 4 pesos del presupuesto nacional se está usando para servir la deuda, deuda costosa, que no es para financiar crecimiento o inversión, sino para tapar huecos”, indicó.

Adicional a ello, aseguró que el mensaje es que se debe poner en orden las finanzas de la casa, que debe ser una de las banderas más importantes para 2026.

Por su parte, María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular, asegura que el país está con el “vaso medio vacío”. Precisa que hay un alto número de subsidios, gasto público, alto número de contratación, financiación de medios alternativos, que le está dando aire a la economía.

De otro lado, hay presencia de economías ilegales, lo que hace parecer que se generan consumos y que hace parecer que la economía va bien, pero no va bien de manera estructural, dado que no se está invirtiendo.

“Durante estos tres años las empresas han dejado de ampliar su capacidad productiva, vamos a ver cómo se ha caído la construcción, por ejemplo, de vivienda nueva en términos generales. Por qué esto es tan riesgoso. Porque la gente tiene más plata en el bolsillo, y esa plata se va a traducir en inflación y no en un crecimiento sostenido. Es un crecimiento, crecemos, pero de mentiras”, precisó.