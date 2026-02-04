Gran Foro Colombia

¿La economía esta creciendo de verdad? Hablan los empresarios de los sectores que más jalonan al país en el Gran Foro Colombia 2026

El actual ciclo económico tiene varios jalonadores. Esto dijeron los empresarios que impulsan las actividades.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

4 de febrero de 2026, 3:33 p. m.
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? 4 de febrero de 2026. Panel 'La gran pregunta ¿Qué sectores impulsan el crecimiento?'. Iván Trujillo, CEO Grupo Trinity; María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular; Roberto Moreno, presidente del Grupo Amarilo; Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi); Luz Ángela Castro, CEO de Ocesa Colombia. Modera: Carlos Enrique Rodríguez.
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? 4 de febrero de 2026. Panel 'La gran pregunta ¿Qué sectores impulsan el crecimiento?'. Iván Trujillo, CEO Grupo Trinity; María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular; Roberto Moreno, presidente del Grupo Amarilo; Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi); Luz Ángela Castro, CEO de Ocesa Colombia. Modera: Carlos Enrique Rodríguez. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Este 4 de enero se lleva a cabo una nueva edición del Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?, organizado por SEMANA y Foros Semana, que trae consigo una serie de conversaciones e intervenciones que buscan medir el pulso del país.

Economía, institucionalidad y geopolítica se cruzan en un año clave para la democracia, dados los procesos que se llevarán a cabo este año: elecciones legislativas y presidenciales.

Uno de los paneles más importantes que se realizaron en la franja de la mañana fue el de ‘La gran pregunta: ¿qué sectores impulsan el crecimiento?’, en el que se examinó, con varios empresarios, hacia dnde se está orientando la inversión empresarial y qué motores de crecimiento pueden consolidarse en el actual ciclo.

Los panelistas fueron Iván Trujillo, CEO de Grupo Trinity; María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular; Roberto Moreno, presidente del Grupo Amarilo; Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores Fenavi, y Luz Ángela Castro, CEO de Ocesa Colombia.

Macroeconomía

El dinero ya no promete futuro: así se explica el nihilismo financiero

Macroeconomía

El problema no es la ideología, es la falta de reglas claras en el país, señalan expertos en el Gran Foro Colombia 2026

Macroeconomía

Crisis fiscal, la bomba de tiempo para el próximo gobierno. Gerente del Banco Mundial indica el camino en el Gran Foro Colombia

Macroeconomía

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

Macroeconomía

Dólar aumentó su precio en la jornada de este 4 de febrero: precio oficial en la Bolsa

Macroeconomía

¿Cómo se comportará el dólar en la primera semana de febrero del 2026? Esto dicen los analistas

Macroeconomía

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: precio oficial de este 4 de febrero

Empresas

‘Ranking’: estas son las empresas que más invierten en educación en Colombia

Opinión

La estrecha ventana de la IA para reactivar la productividad en América Latina

Cali

Este es el panorama de la inversión en infraestructura educativa del Valle del Cauca

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026
Iván Trujillo, CEO de Grupo Trinity; María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular; Roberto Moreno, presidente del Grupo Amarilo; Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi); Luz Ángela Castro, CEO de OCESA Colombia. Modera: Carlos Enrique Rodríguez Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA
Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?

Dado un crecimiento heterogéneo, los empresarios hablaron de cómo se han movido al respecto en medio de este panorama.

Iván Trujillo, del Grupo Trinity, aseguró que en el panorama colombiano hay un gran número de retos fiscales y económicos, además de seguridad, energía y salud.

“Creo que el tema fiscal y económico merece especial atención. Hoy Colombia se encuentra con el mayor nivel de deuda en su historia, eso es muy importante visibilizarlo. Solo en 40 meses del periodo de este gobierno, ha tomado deuda por 400 billones de pesos. Si usted suma los gobiernos Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, Santos 2, se tomó en ese periodo 230 billones de deuda, vs. 400. Uno de cada 4 pesos del presupuesto nacional se está usando para servir la deuda, deuda costosa, que no es para financiar crecimiento o inversión, sino para tapar huecos”, indicó.

Adicional a ello, aseguró que el mensaje es que se debe poner en orden las finanzas de la casa, que debe ser una de las banderas más importantes para 2026.

“No basta con votar, hay que saber votar”: el contundente mensaje de Jorge Enrique Ibáñez Najar para las elecciones

Por su parte, María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular, asegura que el país está con el “vaso medio vacío”. Precisa que hay un alto número de subsidios, gasto público, alto número de contratación, financiación de medios alternativos, que le está dando aire a la economía.

De otro lado, hay presencia de economías ilegales, lo que hace parecer que se generan consumos y que hace parecer que la economía va bien, pero no va bien de manera estructural, dado que no se está invirtiendo.

🔴 Debate La Gran Consulta por Colombia EN VIVO: minuto a minuto de las elecciones presidenciales 2026

“Durante estos tres años las empresas han dejado de ampliar su capacidad productiva, vamos a ver cómo se ha caído la construcción, por ejemplo, de vivienda nueva en términos generales. Por qué esto es tan riesgoso. Porque la gente tiene más plata en el bolsillo, y esa plata se va a traducir en inflación y no en un crecimiento sostenido. Es un crecimiento, crecemos, pero de mentiras”, precisó.

Más de Macroeconomía

-

El dinero ya no promete futuro: así se explica el nihilismo financiero

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026 Obje Oliver Wack Gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina María Soledad Mosquera Directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR César Pabón Director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana Modera: José Ignacio López Presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF

El problema no es la ideología, es la falta de reglas claras en el país, señalan expertos en el Gran Foro Colombia 2026

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

Crisis fiscal, la bomba de tiempo para el próximo gobierno. Gerente del Banco Mundial indica el camino en el Gran Foro Colombia

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

¿La economía esta creciendo de verdad? Hablan los empresarios de los sectores que más jalonan al país en el Gran Foro Colombia 2026

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026 Obje Oliver Wack Gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina María Soledad Mosquera Directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR César Pabón Director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana Modera: José Ignacio López Presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

Dólar al alza

Dólar aumentó su precio en la jornada de este 4 de febrero: precio oficial en la Bolsa

Dólar dólares

¿Cómo se comportará el dólar en la primera semana de febrero del 2026? Esto dicen los analistas

Analistas responden a pregunta si es buen momento para comprar dólares.

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: precio oficial de este 4 de febrero

El Gobierno le pagó la deuda del FEPC a Ecopetrol con títulos de corto plazo.

Plan Financiero 2026: las señales indican que no habría un buen año fiscal

Baja desempleo

Radiografía a la tasa de desempleo: a lo largo de 2025 varios meses estuvo por debajo de 8%. ¿Qué viene?

Noticias Destacadas