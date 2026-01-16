¿Dónde está el impulso? Estos tres sectores podrían llevar a Colombia a un PIB de hasta 650.000 millones de dólares

Colombia tiene, sobre el papel, una oportunidad clara de crecimiento. Un análisis de McKinsey & Company estima que la economía nacional podría alcanzar entre 570.000 millones de dólares y 650.000 millones de dólares de PIB hacia 2040, a partir del desarrollo de sectores con alto potencial y de ventajas estructurales identificadas por el estudio.

En LatAm to the world: Colombia, oportunidades de crecimiento para los próximos 15 años, la firma destaca que factores como el talento humano, la conectividad internacional, la disponibilidad de energías renovables y recursos naturales posicionan al país favorablemente en un entorno global en transformación.

En este contexto, McKinsey identifica tres grandes áreas con alto potencial que, en conjunto, podrían generar entre 35.000 millones de dólares y 65.000 millones de dólares adicionales para la economía colombiana en los próximos años.

Entre los sectores que pueden contribuir a fortalecer la competitividad del país, generar empleo de mayor valor y ampliar su integración en los flujos globales de comercio e inversión está el de servicios digitales, que incluye tecnología de la información y servicios empresariales, y se perfila como uno de los principales motores de crecimiento.

Según el estudio, Colombia cuenta con ventajas como la alineación horaria y cultural con Norteamérica, el acceso a educación y los costos competitivos del talento, lo que le permite fortalecer su presencia como proveedor de servicios para mercados internacionales. McKinsey apunta que el desarrollo continuo de habilidades técnicas y lingüísticas podría llevar a este sector a aportar entre 10.000 millones de dólares y 25.000 millones de dólares adicionales en valor económico.

Por otra parte, está el crecimiento acelerado del comercio digital, la computación en la nube y la inteligencia artificial, que aumentan la demanda global de centros de datos. De acuerdo con el análisis, el país dispone de atributos clave para este sector, como conectividad internacional, disponibilidad de energías renovables y condiciones competitivas para la inversión. Gracias a esto, el país podría consolidarse como un hub regional en esta industria, con una oportunidad estimada de hasta 5.000 millones de dólares, apoyado en el fortalecimiento de capacidades técnicas y marcos operativos modernos.

La otra área que proyecta grandes oportunidades es la agroindustria como pilar fundamental de la economía colombiana.

El estudio de McKinsey destaca oportunidades para avanzar hacia una mayor sofisticación del sector, con la incorporación de tecnología, innovación y mayor procesamiento de alimentos, lo que permitiría ampliar la presencia del país en mercados internacionales. Este sector podría generar entre 20.000 millones de dólares y 30.000 millones de dólares adicionales, apalancado en la disponibilidad de tierras agrícolas, experiencia productiva y reconocimiento internacional de productos emblemáticos.

“Colombia cuenta con activos muy sólidos para fortalecerse en la economía global. La combinación de talento, digitalización y recursos naturales abre oportunidades concretas para un crecimiento sostenido en el largo plazo”, señaló Andrés Cadena, socio de McKinsey & Company en Colombia.

Las oportunidades identificadas por la consultora global se dan en un momento crucial para el país, en el que las decisiones económicas, institucionales y de política pública serán determinantes para convertir el potencial en crecimiento efectivo.

Qué sectores pueden impulsar la economía, cómo atraer inversión y qué está en juego para Colombia en un año electoral son temas que se discutirán en el Gran Foro Colombia 2026, convocado por SEMANA y Dinero, y organizado por Foros Semana, el próximo 4 de febrero en Bogotá.