Política

Gustavo Petro destapó quién es, a su juicio, el culpable del golpe que recibió su estrategia económica y lanzó alerta

El mandatario colombiano advirtió que a los colombianos les “costará más la deuda”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 4:22 p. m.
El presidente Petro reaccionó a un fuerte golpe que recibió su política económica.
El presidente Petro reaccionó a un fuerte golpe que recibió su política económica. Foto: El País

El presidente de la República, Gustavo Petro, recibió una mala noticia que se traduce en un fuerte golpe a su política económica.

Se trata de Fitch Ratings, que tomó la decisión de rebajar la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera de Colombia de BB+ a BB, y dejó en firme una perspectiva estable, citando la persistencia de altos déficits fiscales y una trayectoria de endeudamiento público creciente que seguirá alejándose del promedio de países comparables en el mediano plazo.

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Ante ese panorama, que desató incertidumbre en varios sectores productivos del país, el mandatario destapó quién —para él— es el culpable de haber recibido esa mala noticia para su administración.

“Hay que decir siempre la verdad, se baja la calificación de la inversión en el país porque el Congreso hundió la ley de financiamiento, tal como lo advertí”, dijo el jefe de Estado en su cuenta personal de X.

Política

Angie Rodríguez, directora del Dapre, denuncia persecución y renuncia a su calidad de superintendente de Salud ‘ad hoc’

Política

Salario mínimo 2026: Armando Benedetti anticipa posible incremento

Política

Gustavo Petro recibió su regalo de Navidad en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara: le cerraron 16 investigaciones

Política

Gustavo Petro dio primera orden por parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: “Deben salir de sus cargos”

Política

“Yo estoy de acuerdo”: Petro dio sorpresivo giro sobre Trump por medida que adoptó y el mensaje generó ola de reacciones

Política

María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo, una relación de amistad que está minada: historias no contadas y duelos. SEMANA revela los secretos

Política

MinSalud equiparará prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo y asegura que acató orden de la Corte Constitucional

Confidenciales

Nueva molestia de Carlos Caicedo con Gustavo Petro: “Resulta inadmisible”

Macroeconomía

🔴 Salario mínimo 2026, EN VIVO | Siga en directo la negociación del alza. La CUT responde a Benedetti sobre posible alza del 12%

Política

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro en varios escenarios ha criticado que el Congreso hundiera su reforma tributaria. Foto: Presidencia

Y avanzó en el mensaje: “Nos costará más la deuda a todos los colombianos y colombianas por una irresponsabilidad desmedida de los senadores de la oposición en la comisión tercera”.

“Por no ponerle impuestos a las megarricos le encarecen la deuda a toda Colombia. Son simplemente desalmados”, recalcó el mandatario.

El presidente Petro manifestó que los déficits fiscales elevados llevarán a que la deuda general del Gobierno como proporción del PIB continúe aumentando, en un contexto marcado por la ausencia de un ancla fiscal creíble, mayores rigideces del gasto y posibles restricciones políticas para adoptar medidas que incrementen los ingresos. Según Fitch, estos factores dificultarán la consolidación fiscal después de las elecciones presidenciales de 2026, independientemente de quién resulte electo.

Gustavo Petro y su agitada noche en X: lamentó el hundimiento de su reforma a la salud, cuestionó a Sergio Fajardo, Catherine Juvinao y Cambio Radical

El presidente también indicó que el actual entorno político y social por el que atraviesa el país podría limitar la capacidad del próximo gobierno para avanzar en ajustes fiscales estructurales, lo que incrementa los riesgos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. A ello se suma una alta carga de intereses, que presiona el presupuesto y reduce el margen de maniobra fiscal.

Mas de Política

Angie Rodríguez

Angie Rodríguez, directora del Dapre, denuncia persecución y renuncia a su calidad de superintendente de Salud ‘ad hoc’

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Salario mínimo 2026: Armando Benedetti anticipa posible incremento

Gobierno Petro y reforma tributaria

Gustavo Petro recibió su regalo de Navidad en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara: le cerraron 16 investigaciones

Carlos Ramón González Gustavo Petro.

Gustavo Petro dio primera orden por parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: “Deben salir de sus cargos”

Donald Trump Gustavo Petro

“Yo estoy de acuerdo”: Petro dio sorpresivo giro sobre Trump por medida que adoptó y el mensaje generó ola de reacciones

El presidente Petro ya reaccionó a la noticia de que entró a la Lista Clinton de Estados Unidos.

Gustavo Petro destapó quién es, a su juicio, el culpable del golpe que recibió su estrategia económica y lanzó alerta

Maria Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo.

María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo, una relación de amistad que está minada: historias no contadas y duelos. SEMANA revela los secretos

Comisión séptima, hundimiento reforma salud

MinSalud equiparará prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo y asegura que acató orden de la Corte Constitucional

Presidente Gustavo Petro entró en la recta final de su Gobierno.

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Armando Benedetti, Cristina Lombana.

Comisión de Acusación: Benedetti pide la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

Noticias Destacadas