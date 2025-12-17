El presidente de la República, Gustavo Petro, recibió una mala noticia que se traduce en un fuerte golpe a su política económica.

Se trata de Fitch Ratings, que tomó la decisión de rebajar la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera de Colombia de BB+ a BB, y dejó en firme una perspectiva estable, citando la persistencia de altos déficits fiscales y una trayectoria de endeudamiento público creciente que seguirá alejándose del promedio de países comparables en el mediano plazo.

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Ante ese panorama, que desató incertidumbre en varios sectores productivos del país, el mandatario destapó quién —para él— es el culpable de haber recibido esa mala noticia para su administración.

“Hay que decir siempre la verdad, se baja la calificación de la inversión en el país porque el Congreso hundió la ley de financiamiento, tal como lo advertí”, dijo el jefe de Estado en su cuenta personal de X.

El presidente Gustavo Petro en varios escenarios ha criticado que el Congreso hundiera su reforma tributaria. Foto: Presidencia

Y avanzó en el mensaje: “Nos costará más la deuda a todos los colombianos y colombianas por una irresponsabilidad desmedida de los senadores de la oposición en la comisión tercera”.

“Por no ponerle impuestos a las megarricos le encarecen la deuda a toda Colombia. Son simplemente desalmados”, recalcó el mandatario.

El presidente Petro manifestó que los déficits fiscales elevados llevarán a que la deuda general del Gobierno como proporción del PIB continúe aumentando, en un contexto marcado por la ausencia de un ancla fiscal creíble, mayores rigideces del gasto y posibles restricciones políticas para adoptar medidas que incrementen los ingresos. Según Fitch, estos factores dificultarán la consolidación fiscal después de las elecciones presidenciales de 2026, independientemente de quién resulte electo.

Gustavo Petro y su agitada noche en X: lamentó el hundimiento de su reforma a la salud, cuestionó a Sergio Fajardo, Catherine Juvinao y Cambio Radical

El presidente también indicó que el actual entorno político y social por el que atraviesa el país podría limitar la capacidad del próximo gobierno para avanzar en ajustes fiscales estructurales, lo que incrementa los riesgos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. A ello se suma una alta carga de intereses, que presiona el presupuesto y reduce el margen de maniobra fiscal.