“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Una aguda crítica recibió el Gobierno del presidente Gustavo Petro por la crisis que vive el sistema de salud del país.

La arremetida la lanzó la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, quien estalló contra el Gobierno nacional.

“La asfixia deliberada de este Gobierno al sistema de salud es de las cosas más ruines, miserables, canallas e irresponsables que yo he visto en política”, expresó la congresista por medio de su cuenta personal de X.

Y añadió en el mensaje: “Cargan con miles de muertos al hombro y no les importa: de potencia mundial de la vida a la necropolítica. En eso quedaron”.

La crítica no pasó desapercibida para el presidente de la República, Gustavo Petro, quien decidió responder a los cuestionamientos a su sistema de salud.

Catherine Juvinao ha tenido varios roces con el presidente Gustavo Petro. Foto: Guillermo Torres / Presidencia

“Mentirosa. El sistema de salud de Colombia ha aumentado sustancialmente sus ingresos presupuestales. Por eso centenares de hospitales y puestos de salud están renovados”, dijo Petro.

También añadió: “Los municipios tienen ambulancias nuevas y la tasa de mortalidad por desnutrición infantil se redujo a la mitad. Éxitos de salud pública de Colombia”.

La publicación de Juvinao surgió tras la decisión que tomó esta semana la Corte Constitucional, que le dio un “no” rotundo al Ministerio de Salud, que había pedido una prórroga para la entrega de información sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), expediente en el cual declaró un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

La postura de la Corte se dio luego de que la cartera de la salud había pedido que se le extendiera el plazo hasta el próximo viernes, 19 de diciembre, “para la entrega de la información requerida”, esto al considerar que los datos pedidos “comportan un volumen de información extremadamente alto que hace imposible que la totalidad de la información pueda ser remitida” en el plazo que fijó el alto tribunal, es decir, 48 horas.

A renglón seguido, y luego de un análisis por parte de la Corte Constitucional, se llegó a la conclusión de que los argumentos presentados por el Ministerio de Salud no cuentan con un asidero, hecho por el cual debe entregar toda la información en el plazo establecido.