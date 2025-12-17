Política

El mal año legislativo de Gustavo Petro: las grandes reformas no prosperan y el presidente pierde las mayorías en el Congreso

La caída de la reforma a la salud es solo un nuevo episodio de los tropiezos del presidente con el Congreso.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 10:38 a. m.
El Gobierno de Gustavo Petro cierra 2026 con varios fracasos en el Congreso de la República.
El Gobierno de Gustavo Petro cierra 2026 con varios fracasos en el Congreso de la República. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El presidente Gustavo Petro perdió casi todas las batallas que asumió en el Congreso de la República durante este semestre y cierra el año con una negativa rotunda del poder Legislativo a los proyectos más importantes de su Gobierno.

Lejos del escenario que vivió en los primeros meses de su administración, cuando los congresistas le dieron una amplia mayoría en la corporación, el jefe de Estado termina el año sin que ninguna de sus grandes reformas haya prosperado.

La más reciente fue la reforma a la salud, que se hundió en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, donde ocho de los 15 senadores respaldaron la ponencia de archivo del proyecto.

Gustavo Petro tendrá que retractarse de sus señalamientos contra Joseba Grajales y Grupo Keralty

Ahora el Gobierno busca revivir ese articulado con una apelación que hará su bancada ante la plenaria del Senado, pero tendrá que esperar hasta marzo de 2026 para intentar tramitar esa figura, la misma que revivió la ya aprobada reforma laboral.

Política

Fuerte llamado de Dilian Francisca Toro a Gustavo Petro tras ataques de las Farc en Valle: “¿Acaso es mentira?"

Política

Gustavo Petro y su agitada noche en X: lamentó el hundimiento de su reforma a la salud, cuestionó a Sergio Fajardo, Catherine Juvinao y Cambio Radical

Política

Exclusivo: las fotos de los lujos de los capos de Medellín que negocian la paz total con el Gobierno Petro

Política

Gustavo Petro reconoce que Nicolás Maduro es un dictador, pero lo defiende: “No hay evidencia de que sea narco”

Política

Norma Hurtado deja claro por qué se hundió la reforma a la salud: “El sistema fue destruido por la terquedad del ministro”

Política

“Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”: María Fernanda Cabal dice que le “puso los cachos” al unirse a De la Espriella

Política

Avanza investigación contra Cristina Lombana por allanamiento: Benedetti, a ampliar su denuncia en la Comisión de Acusación

Confidenciales

Gobierno Petro convoca al Congreso a sesiones extraordinarias

Política

Polémico chat deja ver influencias del Gobierno en la Comisión Quinta: “Votar sí para sacarla de la discusión y que no moleste”

Confidenciales

El Ministerio de Igualdad, sin cabezas

Sin embargo, el escenario es diferente. Para ese momento ya habrán pasado las elecciones legislativas y el país estará en campaña para los comicios presidenciales, lo que pone la atención política en asuntos electorales.

YouTube video zpn8f-UY4LU thumbnail

No solo se cayó la reforma a la salud. El proyecto de ley de financiamiento, que pretendía recaudar 16 billones de pesos para el Presupuesto General de la Nación del próximo año, se hundió durante el trámite en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes.

De hecho, el fracaso de esa reforma tributaria fue el vaticinio de que la reforma a la salud también estaba por hundirse, porque en el proyecto no quedó claro cómo se financiarían los cambios en el sistema de salud.

“Esperaron hasta el último día para hundir la reforma a la salud y así no poder revivirla en plenaria como hicimos con la laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”, alegó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Baja, cochina y rastrera”: Gobierno Petro arremete contra senadores tras nueva derrota en el Congreso

La reforma a la justicia que el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó el 20 de julio, durante la instalación de la última legislatura del Congreso, jamás se debatió, y el Gobierno se quedó sin la oportunidad de aplicar nuevos ajustes al sistema judicial.

Es más, de sus grandes reformas solo la laboral ha logrado prosperar, porque la pensional sigue pendiente del análisis de la Corte Constitucional. Tampoco se puede olvidar el fracaso de la bancada del Gobierno en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, cuando la oposición se impuso votando a favor de Carlos Camargo.

El proyecto de jurisdicción agraria lleva un año estancado. Este había sido promovido por el exministro del Interior y actual candidato a la Presidencia, Juan Fernando Cristo, y era el camino que el Gobierno había prometido para acelerar los procesos de los campesinos que están ante los jueces agrarios en su búsqueda de acceso a la tierra.

No obstante, al Gobierno le quedan algunas horas para intentar una victoria legislativa porque el Ministerio del Interior citó a sesiones extras en el Congreso. Y, justamente, la Comisión de Acusación de la Cámara citó de manera exprés a una sesión para este miércoles 17 de diciembre, en la que se votaría el archivo de las investigaciones contra el presidente Petro.

Mas de Política

Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro.

Fuerte llamado de Dilian Francisca Toro a Gustavo Petro tras ataques de las Farc en Valle: “¿Acaso es mentira?"

El presidente, Gustavo Petro, el 10 de diciembre de 2025 en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, en Bogotá

Gustavo Petro y su agitada noche en X: lamentó el hundimiento de su reforma a la salud, cuestionó a Sergio Fajardo, Catherine Juvinao y Cambio Radical

Gustavo Petro Armando Benedetti, Guillermo Alfonso Jaramillo y de Germán Ávila

El mal año legislativo de Gustavo Petro: las grandes reformas no prosperan y el presidente pierde las mayorías en el Congreso

Lujos Cárcel de Itagüi

Exclusivo: las fotos de los lujos de los capos de Medellín que negocian la paz total con el Gobierno Petro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro (R), y el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dan la mano después de una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 18 de noviembre de 2023. (Foto de Pedro Rances Mattey / AFP)

Gustavo Petro reconoce que Nicolás Maduro es un dictador, pero lo defiende: “No hay evidencia de que sea narco”

Comisión séptima, hundimiento reforma salud

Norma Hurtado deja claro por qué se hundió la reforma a la salud: “El sistema fue destruido por la terquedad del ministro”

María Fernanda Cabal señaló que Miguel Polo Polo “prefirió irse” y que esa fue una decisión personal del representante.

“Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”: María Fernanda Cabal dice que le “puso los cachos” al unirse a De la Espriella

Armando Benedetti y Cristina Lombana.

Avanza investigación contra Cristina Lombana por allanamiento: Benedetti, a ampliar su denuncia en la Comisión de Acusación

María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal denunció presuntas irregularidades en la elección de la candidata presidencial del Centro Democrático

Gustavo Petro JOSEBA GRAJALES

Gustavo Petro tendrá que retractarse de sus señalamientos contra Joseba Grajales y Grupo Keralty

Noticias Destacadas