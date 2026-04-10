Dólar cerró a la baja en Colombia: así quedó el precio oficial para el 10 de abril

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio de $3.631. Durante todo el día mantuvo un comportamiento a la baja, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 10 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.631, lo que significó una reducción de $11 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.642.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $19, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.650.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.650, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.624. El promedio cotizado se ubicó en $3.630.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 666,31 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 653,88.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues presenta una variación de 0,15 %, llegando a las 98,440 unidades.

Así cerró el dólar. Foto: Adobe Stock

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Las bolsas europeas cerraron el viernes una semana de sobresaltos con una nota de prudencia, a la espera de las conversaciones anunciadas en Pakistán entre Estados Unidos e Irán este fin de semana.

París avanzó ligeramente (+0,17 %), al igual que Milán (+0,59 %). Fráncfort (-0,01 %) y Londres (-0,03 %) terminaron prácticamente sin cambios.

Madrid, a su vez, avanzó 0,55 %.

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Los precios del petróleo se mantienen por debajo del umbral de los 100 dólares.

El Brent, referencia mundial del crudo, cedía un poco hasta ubicarse en los 95,79 euros por barril, para entrega en junio. Su equivalente estadounidense, el WTI, registraba una ligera alza hasta los 98,51 dólares por barril, para entrega en mayo.