La llegada de las últimas semanas del año no solo marcan la llegada de las tan ansiadas vacaciones de Navidad, sino, además, la divulgación de los resultados académicos de miles de estudiantes.

Para esta época, los colegios de calendario A señalan los menores que lograron completar los procesos y se ganaron el derecho de ser promovidos al siguiente grado.

Sin embargo, cientos de padres reciben la noticias de que sus hijos perdieron el año y deberán repetir el curso el cual estaban ejecutando.

Los colegios deben acompañar a los estudiantes en el procesos de aprendizaje. Foto: Getty Images

Junto a esto, los estudiantes deben conocer que la perdida de un año escolar por primera vez no da lugar a la perdida del cupo en la institución académica. Esta condición va supeditada al historial del estudiante en los casos que el mismo no tenga anotaciones o fallas mayores que puedan precipitar la perdida de su cupo.

“Permanencia en el establecimiento educativo. El reglamento interno de la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del alumno, no será causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando no esté asociada a otra causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o manual de convivencia”, señalan las leyes de educación del país.

Acompañamientos de los colegios y docentes

Para garantizar el correcto desarrollo de estos procesos, el país cuenta con el Decreto 1290 de 2009, el cual establece que un estudiante tiene derecho a un proceso de acompañamiento en el que se detecten las falencias de su desempeño académico.

Por medio del acompañamiento, se pueden identificar las causas de las dificultades y definir la manera en que se brindarán las opciones para que el estudiante mejore su rendimiento.

Si dicho acompañamiento no se desarrolla, se estarían vulnerando los derechos del estudiante, y ante una eventual pérdida del año escolar, se podrían interponer diversos procesos ante las entidades de control.

Cada estudiante cuenta con un ritmo de aprendizaje diferente. Foto: Adobe Stock

El decreto mencionado también establece los principales métodos que deben tenerse en cuenta por parte de los docentes para la evaluación de los estudiantes y su promoción al siguiente grado.

Ritmo de aprendizaje de cada estudiante

Intereses de los estudiantes

Dificultades encontradas en su proceso

Áreas a profundizar

Por medio de estos criterios, los docentes brindan un acompañamiento a los estudiantes a lo largo de su proceso académico.