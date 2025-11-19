Suscribirse

¿Cuándo termina el año escolar en Colombia en 2025? Estas son las fechas oficiales en el país

En algunos casos el descanso escolar inicia desde finales de noviembre, mientras que para otros será después de la primera semana de diciembre.

Periodista en Semana

20 de noviembre de 2025, 12:07 a. m.
El año escolar está por finalizar en el país.

Se acerca la época de fin de año y con ello culmina la jornada escolar de 2025. El Ministerio de Educación Nacional reveló las fechas oficiales del último día de clase en colegios públicos del país.

Las Secretarías de Educación de las ciudades capitales de Colombia ya dieron a conocer el día que inician las últimas vacaciones de este año con el fin de que los estudiantes y padres de familia se programen.

En algunos casos el descanso escolar inicia desde finales de noviembre; sin embargo, en Bogotá, capital de la República, el último día de clase será el 5 de diciembre, al igual que en Barranquilla, Pasto y Villavicencio.

Mientras que los estudiantes de Medellín, Cali, Arauca, Puerto Inírida, Florencia, San José del Guaviare, Yopal, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Cúcuta, Riohacha, Valledupar, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Mocoa, Neiva, Ibagué, Tunja, San Andrés, Puerto Carreño, y Manizales culminarán actividades académicas el 28 de noviembre.

Las vacaciones son un derecho para los estudiantes del país.

Llama la atención que los primeros estudiantes en iniciar vacaciones serán los de Armenia, quienes saldrán de las aulas desde el próximo viernes 21 de noviembre.

La Secretaría de Educación de esa ciudad estableció, mediante una resolución del 9 de octubre de 2024, que las actividades académicas finalizarán el 23 de noviembre, misma fecha definida por las Secretarías de Educación de Quibdó y Mitú para sus estudiantes.

Colegios privados

En el caso de los colegios de calendario B, las fechas varían debido a los procesos académicos que cada institución adelanta. En algunos casos, las actividades pueden extenderse hasta pocos días antes de Navidad. Además, estos colegios retoman labores durante las primeras semanas del año siguiente.

Respecto a los colegios privados, las instituciones están obligadas a informar a los padres de familia las fechas en las que se desarrollarán los periodos de descanso, con el fin de que puedan planear y supervisar las actividades de sus hijos.

