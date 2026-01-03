Alcalde Galán toma decisiones en Bogotá tras la captura de Nicolás Maduro: seguridad y revisión de oferta institucional

Después de la intervención militar y la captura de Nicolás Maduro en Caracas, que reconfiguró de gran forma la escena política en la región, distintos líderes y autoridades se han pronunciado sobre las posibles consecuencias.

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció este viernes, 3 de enero, acciones de coordinación para evaluar riesgos y preparar la respuesta institucional.

Galán informó vía X que convocó a una reunión de seguridad con la Policía Metropolitana y la Brigada XIII del Ejército para “evaluar las implicaciones de lo sucedido en Caracas para la ciudad, en materia de manifestaciones y seguridad”.

En el mensaje añadió que, en distintos puntos de la capital, hay presencia de gestores y de Policía acompañando las manifestaciones, tanto en respaldo como en rechazo de los hechos, y que “nuestro deber es garantizar la seguridad de todos”.

La Alcaldía de Bogotá también convocó al gabinete distrital para revisar el “inventario de la oferta institucional” ante una posible nueva ola migratoria y para ajustar el plan de la administración frente a situaciones que puedan surgir tras lo ocurrido en Venezuela. Así las cosas, el alcalde reiteró el compromiso del Distrito de apoyar y acompañar a las y los venezolanos que han hecho de Bogotá su hogar.

Según informó el propio alcalde, en distintos puntos de Bogotá hay gestores de convivencia y uniformados de la Policía acompañando las manifestaciones frente a lo ocurrido en Venezuela.

Galán hizo un llamado a la calma, la tolerancia y el respeto, y señaló que el deber de las autoridades distritales es garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su posición frente a los hechos.

En paralelo, el mandatario distrital confirmó que convocó al gabinete para revisar la oferta institucional ante una posible nueva ola migratoria, en un contexto regional marcado por la incertidumbre tras la captura de Nicolás Maduro.

De la misma forma, desde el Gobierno Nacional se han tomado medidas preventivas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se activó una respuesta integral del Estado frente a la situación en Venezuela, basada en tres líneas estratégicas: diplomacia, atención humanitaria y seguridad.

Según explicó, se prevé un posible aumento en los flujos migratorios hacia Colombia, especialmente por el retorno de ciudadanos que se desplazaron a Venezuela durante las festividades de fin de año, por lo que se están coordinando protocolos entre distintas entidades para atender cualquier eventualidad.

Al iniciar la noche, Nicolás Maduro llegó a Nueva York en avión. Un helicóptero lo trasladó desde el aeropuerto hacia el lugar donde será llevado por tiempo a la prisión en Brooklyn, bajo estrictas medidas de seguridad.

Las autoridades estadounidenses mantienen un operativo cerrado para garantizar la custodia durante todo el recorrido, mientras se define su permanencia en el centro de detención.