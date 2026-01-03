Venezuela con Maduro capturado: ¿Qué puede pasar? El excanciller Julio Londoño-Paredes explica los escenarios

En contra de todas las predicciones, los Estados Unidos, no solamente atacaron a Venezuela, sino que capturaron a Maduro y lo sacaron del país para someterlo a los tribunales norteamericanos, como sucedió con el dictador Noriega en 1989. Con la diferencia de que en Panamá hubo más de 3.000 muertos. No se conocen aún los datos en Venezuela.

Así fue la llegada de Nicolás Maduro a Nueva York, esposado y con grilletes. Foto: Captura de video

La cuidadosa y masiva operación ha servido para que la administración norteamericana haga una demostración de competencia y poderío de sus fuerzas armadas, en un momento político en que lo necesitaba. Fue algo parecido a la operación “Tormenta en el Desierto” que duró 100 horas, y que emprendió el presidente Bush, padre, contra Sadam Hussein, cuando el mundo entero vio en vivo y en directo las nuevas armas de los Estados Unidos, que tenían la capacidad de colocar un proyectil a través de la ventana de un edificio, borrando el “Síndrome de Vietnam” que se había apoderado de la sociedad norteamericana.

Hasta este momento, la acción se limitó a este hecho. Sin embargo, el resto de la cúpula del régimen madurista al parecer sigue vigente y continúa con el control del país, aunque se hacen conjeturas sobre la asunción al poder de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con el apoyo de Trump, para un gobierno de transición.

Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez le había dicho que estaba dispuesta a cooperar en lo que se necesitara. Ella lo negó. Foto: AP

Sería naturalmente una zancadilla a María Corina Machado y Edmundo González, así como a los líderes de la oposición venezolana, que reiteradamente han manifestado desde hace meses que estaban listos para asumir el poder en Venezuela.

No está claro hasta este momento quién queda la cabeza del gobierno venezolano, aunque el presidente Trump dio a entender que los Estados Unidos se encargarían de la administración del país. Algo parecido a lo que sucedió en las primeras décadas del siglo XX, con las intervenciones norteamericanas en Nicaragua y Haití, cosa difícil de aceptar en la época actual en un país como Venezuela.

El régimen de Maduro ha enfrentado el rechazo, no solamente en el ámbito interno sino en el internacional. Sin embargo, no hay que olvidar que al menos un 30 % de la población venezolana, especialmente de origen chavista, lo apoya. Además, que de tiempo atrás el régimen ha organizado grupos paramilitares, como los denominados “colectivos”, los “círculos bolivarianos etc. Sin contar con los grupos armados colombianos que se encuentran en territorio venezolano.

De todas maneras, aunque el madurismo haya merecido todo tipo de censuras, una intervención militar de esas características genera, al menos formalmente, críticas por parte de diferentes Estados y de organismos internacionales. El precedente de la acción militar es definitivamente negativo, especialmente para América Latina, como lo hubiera sido la permanencia de Maduro en el poder hasta el 2031, en contra de la mayoría del pueblo venezolano.

El Bulevar del Río, centro de Cali, se convirtió en punto de encuentro para cientos de ciudadanos venezolanos residentes en la capital vallecaucana, quienes se congregaron para manifestar sus reacciones tras la captura de Nicolás Maduro durante la madrugada de este mismo día. Foto Jorge Orozco Foto: Jorge Orozco

Habrá que esperar, si las fuerzas gubernamentales y paramilitares en Venezuela, se resignan al cambio o inician una represión indiscriminada contra los opositores, que podría generar una nueva migración como ha sucedido en conflictos similares. De todas maneras, Trump no ha descartado una segunda acción sobre Venezuela, “si es necesario”.

Esta situación es también, una lección para algunos gobiernos que creen, como creyeron Chávez y Maduro, que reformando la constitución de su país se pueden entronizar indefinidamente en el poder.

Sin embargo, en este momento, todo está por verse.