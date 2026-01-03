Mundo

Importante aerolínea suspende vuelos a Venezuela tras cierre del aeropuerto de Maracaibo por captura de Nicolás Maduro

Esa medida afecta a pasajeros con itinerarios en esos días.

Danna Valeria Figueroa Rueda

3 de enero de 2026, 11:34 p. m.
Esta es la aerolínea.
Esta es la aerolínea. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con fotos de : (123rf)

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció la suspensión temporal de sus vuelos hacia y desde Maracaibo (Aeropuerto Internacional La Chinita) hasta el martes, 6 de enero, después del cierre del terminal aéreo.

Esa medida afecta a pasajeros con itinerarios en esos días y se enmarca en la crisis que se desató tras una operación militar estadounidense en Caracas, en la que, según declaraciones oficiales de Estados Unidos, fue capturado el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Copa explicó en un comunicado que la interrupción obedece al cierre del aeropuerto de Maracaibo y que por ahora la suspensión aplica hasta esa fecha. La aerolínea pidió a los pasajeros que revisen sus reservas y comunicó que ofrecerá alternativas comerciales para minimizar el impacto.

¿Qué opciones ofrece Copa Airlines?

  • La compañía indicó que los pasajeros con vuelos programados hasta el 6 de enero podrán:
  • Cambiar fecha o cambiar origen/destino dentro de la misma región sin cargos adicionales.
  • Cancelar el viaje y mantener el valor del boleto como crédito para una futura compra.
  • Solicitar reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados, gestionando la solicitud en la página oficial de la aerolínea.
Estos mecanismos, según Copa, buscan dar alternativas a quienes quedaron sin conexión por el cierre del aeropuerto.

Además de Copa, diversas rutas y compañías han modificado operaciones o emitido avisos de seguimiento. Por ejemplo, Wingo informó que mantendrá sus vuelos a Aruba y Curazao, aunque dijo que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que ofrece flexibilidad comercial para pasajeros con vuelos en fechas puntuales.

Las autoridades aeronáuticas de la región también han pedido a los viajeros confirmar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos.

La decisión de suspender las operaciones se conoció horas después de que Estados Unidos confirmara una incursión militar en Caracas, en medio de un fuerte despliegue de seguridad que marcó un giro abrupto en la crisis política venezolana.

De acuerdo con las declaraciones desde el Gobierno de Estados Unidos, durante esa operación no solo fue capturado Maduro, el hecho se dio junto a su esposa, Cilia Flores, lo que ha generado reacciones no solo el Venezuela, sino en todo el mundo.

En medio de ese escenario, el expresidente estadounidense Donald Trump también se refirió al mandatario colombiano, Gustavo Petro. Durante una rueda de prensa ofrecida en Mar-a-Lago, Trump lanzó una advertencia directa al jefe de Estado colombiano, al afirmar que debía “cuidarse” el “trasero”. Esto ha generado una fuerte controversia.

