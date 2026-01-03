Confidenciales

La Casa Blanca publicó un video en el que le recuerdan a Nicolás Maduro el día en que dijo: “No se tarde en llegar, cobardes”

La captura de Maduro se llevó a cabo a las 3:00 a. m. de este sábado en una operación realizada por Estados Unidos.

Redacción Confidenciales
3 de enero de 2026, 10:41 p. m.
Esto publicó la Casa Blanca.
Esto publicó la Casa Blanca. Foto: Redes sociales: La Casa Blanca

La Casa Blanca publicó en su cuenta de X un video breve que resume la operación que el Gobierno de Estados Unidos presentó este sábado 3 de enero como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

En el trino que acompaña al clip, la Casa Blanca escribió: “If you don’t know, now you know” (Si no lo sabías, ahora ya lo sabes).

El montaje comienza con imágenes de un discurso antiguo de Maduro en el que aparece muy alterado y dice: “Vengan por mí, aquí los espero en Miraflores, no se tarden en llegar, ¡cobardes!”. Esa frase ha circulado en videos virales previos y fue identificada como parte de declaraciones anteriores del mandatario.

Después de las palabras de Maduro, en el video se ve a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos; más adelante a Nicolás Maduro, ya detenido para ir a Estados Unidos, y finalmente, al presidente Donald Trump.

Las fuerzas estadounidenses realizaron un ataque a gran escala en Caracas y realizaron una operación nocturna que terminó con la detención de Maduro y de su esposa este 3 de diciembre a las 3:00 a. m.

La Casa Blanca y la propia administración han defendido que la operación fue planificada para proteger al personal y cumplir órdenes judiciales relacionadas con acusaciones penales en Estados Unidos; tras el anuncio, el Departamento de Justicia publicó un nuevo pliego de cargos contra Maduro y su esposa, que enfrentan en tribunales estadounidenses.

Desde ese momento, el mundo, y principalmente el pueblo vecino ha estado atento a lo que suceda con Maduro, quien, en este momento, ya aterrizó en Nueva York.

Nicolás Maduro, llegada a Nueva York.

Primeras imágenes de Nicolás Maduro, esposado y con grilletes, tras su llegada a EE.UU.

Iberia y Avianca cancelan vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad aérea emitida por EE. UU.

Importante aerolínea suspende vuelos a Venezuela tras cierre del aeropuerto de Maracaibo por captura de Nicolás Maduro

x

Tormenta política en Washington: arresto de Maduro genera guerra legal contra Donald Trump

Esto publicó La Casa Blanca.

La Casa Blanca publicó un video en el que le recuerdan a Nicolás Maduro el día en que dijo: “No se tarde en llegar, cobardes”

El presidente le respondió esto en un trino.

Petro le contesta al hijo de Álvaro Uribe luego de que pidiera su captura tras la caída de Maduro: "No cambiamos de patria"

Avión llegando a Nueva York con Maduro

Avión que lleva a Nicolás Maduro y su esposa aterriza en Nueva York

Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU.

Un infiltrado y una réplica exacta de su casa: así fue la operación para capturar a Nicolás Maduro

Trump + Maduro

"El petróleo va a fluir como debería": Donald Trump se refiere a los recursos de Venezuela, ¿quién tendrá el control?

Nicolás Maduro.

¿Cuál es la relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro? Esto es lo que dice el documento de acusación formal

Elon Musk celebra la captura de Maduro y respalda a Donald Trump.

Elon Musk sigue celebrando la captura de Nicolás Maduro: importante cambio en su cuenta de X dejó en evidencia su apoyo a Trump

