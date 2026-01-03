La Casa Blanca publicó un video en el que le recuerdan a Nicolás Maduro el día en que dijo: “No se tarde en llegar, cobardes”

La Casa Blanca publicó en su cuenta de X un video breve que resume la operación que el Gobierno de Estados Unidos presentó este sábado 3 de enero como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.
En el trino que acompaña al clip, la Casa Blanca escribió: “If you don’t know, now you know” (Si no lo sabías, ahora ya lo sabes).
La Casa Blanca publicó un video en el que le recuerdan a Nicolás Maduro, hoy capturado por Estados Unidos, el día en que dijo: "Vengan por mí, aquí los espero en Miraflores, no se tarden en llegar, cobardes". https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/SmkbZjzgCB— Revista Semana (@RevistaSemana) January 3, 2026
El montaje comienza con imágenes de un discurso antiguo de Maduro en el que aparece muy alterado y dice: “Vengan por mí, aquí los espero en Miraflores, no se tarden en llegar, ¡cobardes!”. Esa frase ha circulado en videos virales previos y fue identificada como parte de declaraciones anteriores del mandatario.
Después de las palabras de Maduro, en el video se ve a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos; más adelante a Nicolás Maduro, ya detenido para ir a Estados Unidos, y finalmente, al presidente Donald Trump.
Las fuerzas estadounidenses realizaron un ataque a gran escala en Caracas y realizaron una operación nocturna que terminó con la detención de Maduro y de su esposa este 3 de diciembre a las 3:00 a. m.
La Casa Blanca y la propia administración han defendido que la operación fue planificada para proteger al personal y cumplir órdenes judiciales relacionadas con acusaciones penales en Estados Unidos; tras el anuncio, el Departamento de Justicia publicó un nuevo pliego de cargos contra Maduro y su esposa, que enfrentan en tribunales estadounidenses.
Desde ese momento, el mundo, y principalmente el pueblo vecino ha estado atento a lo que suceda con Maduro, quien, en este momento, ya aterrizó en Nueva York.