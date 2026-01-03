La Casa Blanca publicó un video en el que le recuerdan a Nicolás Maduro el día en que dijo: “No se tarde en llegar, cobardes”

La Casa Blanca publicó en su cuenta de X un video breve que resume la operación que el Gobierno de Estados Unidos presentó este sábado 3 de enero como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

En el trino que acompaña al clip, la Casa Blanca escribió: “If you don’t know, now you know” (Si no lo sabías, ahora ya lo sabes).

El montaje comienza con imágenes de un discurso antiguo de Maduro en el que aparece muy alterado y dice: “Vengan por mí, aquí los espero en Miraflores, no se tarden en llegar, ¡cobardes!”. Esa frase ha circulado en videos virales previos y fue identificada como parte de declaraciones anteriores del mandatario.

Después de las palabras de Maduro, en el video se ve a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos; más adelante a Nicolás Maduro, ya detenido para ir a Estados Unidos, y finalmente, al presidente Donald Trump.

Las fuerzas estadounidenses realizaron un ataque a gran escala en Caracas y realizaron una operación nocturna que terminó con la detención de Maduro y de su esposa este 3 de diciembre a las 3:00 a. m.

La Casa Blanca y la propia administración han defendido que la operación fue planificada para proteger al personal y cumplir órdenes judiciales relacionadas con acusaciones penales en Estados Unidos; tras el anuncio, el Departamento de Justicia publicó un nuevo pliego de cargos contra Maduro y su esposa, que enfrentan en tribunales estadounidenses.

Desde ese momento, el mundo, y principalmente el pueblo vecino ha estado atento a lo que suceda con Maduro, quien, en este momento, ya aterrizó en Nueva York.