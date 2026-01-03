Confidenciales

El video viral de Donald Trump donde aparece Nicolás Maduro desafiando a ir a buscarlo

El corto replicado por el mandatario de Estados Unidos en Truth Social muestra también un águila calva y de fondo la canción Thunderstruck.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 11:57 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video de Nicolás Maduro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video de Nicolás Maduro. Foto: AFP/AP

La operación militar adelantada por Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, ha estado marcada por los videos que han subido en redes sociales, donde recuerdan cuando el líder del régimen desafió a ir a buscarlo a Miraflores.

Uno de los videos que se ha vuelto viral fue el que publicó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha sido catalogado como “épico” por algunos internautas que lo han compartido en las diferentes redes sociales.

Primeras imágenes de Nicolás Maduro, esposado y con grilletes, tras su llegada a EE.UU.

Se trata de un corto de 40 segundos, en el que se observa a Nicolás Maduro diciendo “Vengan por mí, aquí los espero en Miraflores, no se tarden en llegar, ¡cobardes!”.

Posteriormente, se observa cómo parece un águila calva gritando y de fondo la canción Thunderstruck, de AC/DC, mientras se observa los misiles lanzados durante la operación militar en Venezuela.

Confidenciales

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

Confidenciales

Así les respondió Gustavo Bolívar a quienes dicen que, tras la caída de Nicolás Maduro, “sigue Petro”

Confidenciales

“Faltan Cepeda, Petro y Santos”: Tomás Uribe, tras captura de Nicolás Maduro

Confidenciales

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

Confidenciales

Así reaccionó Gustavo Petro tras la aparición de Diosdado Cabello con la bandera que él ha usado en varios discursos

Confidenciales

Bernie Moreno, aliado del presidente de Estados Unidos, envía mensaje tras captura de Nicolás Maduro: “Trump cambió hoy el rumbo de América Latina”

Confidenciales

Expresidente Santos lanza advertencia por bombardeos de EE.UU. EN Venezuela: “la estabilidad solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional”

Mundo

Venezuela con Maduro capturado: ¿Qué puede pasar? El excanciller Julio Londoño-Paredes explica los escenarios

Noticias Estados Unidos

Tormenta política en Washington: arresto de Maduro genera guerra legal contra Donald Trump

Mundo

La Casa Blanca publicó un video en el que le recuerdan a Nicolás Maduro el día en que dijo: “No se tarde en llegar, cobardes”

Esa frase de Maduro ha circulado en varios videos virales previos y fue identificada como parte de unas declaraciones anteriores en medio de las tensiones.

Más de Confidenciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video de Nicolás Maduro.

El video viral de Donald Trump donde aparece Nicolás Maduro desafiando a ir a buscarlo

Nicolás Maduro, Elon Musk y Donald Trump.

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

Gustavo Bolívar está interesado en que Petro logre que Maduro vuelva a la CIDH.

Así les respondió Gustavo Bolívar a quienes dicen que, tras la caída de Nicolás Maduro, “sigue Petro”

.

“Faltan Cepeda, Petro y Santos”: Tomás Uribe, tras captura de Nicolás Maduro

Salario mínimo 2026

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y Diosdado Cabello.

Así reaccionó Gustavo Petro tras la aparición de Diosdado Cabello con la bandera que él ha usado en varios discursos

Senador Bernie Moreno, presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Nicolás Maduro.

Bernie Moreno, aliado del presidente de Estados Unidos, envía mensaje tras captura de Nicolás Maduro: “Trump cambió hoy el rumbo de América Latina”

Juan Manuel Santos

Expresidente Santos lanza advertencia por bombardeos de EE.UU. EN Venezuela: “la estabilidad solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional”

El exfiscal Francisco Barbosa se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y se refirió al presidente Gustavo Petro.

Francisco Barbosa califica como “un hito para la justicia de la región” la captura de Nicolás Maduro y envía mensaje a Petro

.

“A Gustavo Petro que no se le olvide, Trump advirtió: es el siguiente”: Vicky Dávila le manda un mensaje al presidente colombiano

Noticias Destacadas