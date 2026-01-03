MUNDO

Primeras imágenes de Nicolás Maduro, esposado y con grilletes, tras su llegada a EE.UU.

Medios de comunicación registraron la llegada del dictador venezolano tras ser capturado en Caracas.

Juan David Cardozo Maglioni

3 de enero de 2026, 11:36 p. m.
Nicolás Maduro llega a Nueva York.
Nicolás Maduro llega a Nueva York. Foto: Captura de video

El dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aterrizaron en la Base Aérea Stewart en Newburgh, Nueva York, el sábado por la tarde.

Se les acusa de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

Estados Unidos lanzó un ataque militar a gran escala por aire, tierra y mar contra Venezuela la madrugada del sábado, con al menos 150 aeronaves. Maduro y su esposa fueron capturados y evacuados del país.

Se especula con que Maduro quedará retenido en el Centro de Detención Metropolitana con vistas a su primera comparecencia ante el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, donde se han presentado los cargos por conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

El pliego recoge también un cargo de “fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada”. En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

En desarrollo...

