Primeras imágenes de Nicolás Maduro, esposado y con grilletes, tras su llegada a EE.UU.

El dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aterrizaron en la Base Aérea Stewart en Newburgh, Nueva York, el sábado por la tarde.

Se les acusa de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

Estados Unidos lanzó un ataque militar a gran escala por aire, tierra y mar contra Venezuela la madrugada del sábado, con al menos 150 aeronaves. Maduro y su esposa fueron capturados y evacuados del país.

🇺🇸🇻🇪 | URGENTE: Nicolás Maduro, rodeado de decenas de agentes federales, es visto entrando a un edificio en el Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York. pic.twitter.com/gelW6Un3ro — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 3, 2026

Se especula con que Maduro quedará retenido en el Centro de Detención Metropolitana con vistas a su primera comparecencia ante el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, donde se han presentado los cargos por conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

El pliego recoge también un cargo de “fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada”. En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

Son las 5:23 y es enero, ya anocheció en Nueva York, pero a quien ustedes ven bajando la escalerilla del avión es a Maduro y a su esposa. Los dos requieren ayuda porque están encandenados. Que es la forma en la que los acusados de crímenes graves son transportados aquí en EEUU. pic.twitter.com/7ueCTINuoO — Armando Guzman (@Armandoreporta) January 3, 2026

En desarrollo...