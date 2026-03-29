Turismo

A tres horas de Medellín: Estos son los encantos del pueblo antioqueño cuyo nombre significa Vegas de la China

Se ubica a 159 kilómetros de la capital del departamento.

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Redacción Semana
29 de marzo de 2026, 4:16 p. m.
Panorámica de Vegachí, Antioquia
Panorámica de Vegachí, Antioquia Foto: Créditos: Alcaldía Municipal Vegachí, Antioquia / API

Una de las nueve subregiones que integran el departamento de Antioquia es la nordeste, reconocida por lugares encantandores como las Cuevas de Alicante, el río Nus, las aguas termales, la estación de la 45 y el túnel de la Quiebra.

Uno de sus municipios es Vegachí, ubicado a 159 kilómetros de Medellín, a tres horas de trayecto en vehículo.

El municipio antioqueño cuyo nombre refleja su belleza y colorido; una joya para conocer a tres horas de Medellín

Con cerca de 9.000 habitantes, es uno de los menos poblados de esta zona del país. Se le reconoce como el ‘municipio dulce de Antioquia’ debido a sus recorridos paneleros y la producción de miel y chocolates, de acuerdo con información del portal turístico Antioquia Travel.

Además, se encuentra localizado en cercanías a la cordillera Central en un lugar donde habitaron las tribus indígenas autóctonas del departamento.

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Historia y economía

La Gobernación de Antioquia señala que este es uno de los municipios más jóvenes de la región. Es el número 123 entre los 125 existentes.

Fue fundado en la década de los años 40 del siglo XX. El empresario Antonio José Aguilar Jaramillo lo fundó como una aldea llamada Vegachí, nombre que quiere decir Vegas de La China.

“El casco urbano del municipio se encuentra entre los ríos El Volcán y La Cruz y es atravesado por la troncal nordeste, tradicionalmente el municipio tenía una vocación aurífera, sin embargo posteriormente se desarrolló como una tierra panelera, además de productora de miel y cacao”, agrega la Gobernación.

El rincón del occidente antioqueño que antes se llamaba ‘Ceja Arriba’, un lugar que cada vez atrae a más turistas
En Cisneros, Antioquia, hay una gran industria panelera.
En esta población hay una industria panelera. Foto: Tomado de portal web: Guía Cisneros

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos se encuentran la Cuevas del Tigre. Se localizan en el sector de El Jabón, ubicado a siete kilómetros del casco urbano. el lugar se encuentra rodeado de profunda naturaleza, allí se pueden observar una serie de rocas, las cuales dan forma a las famosas cuevas del Tigre.

La fábrica de bocadillos es otro sitio imperdible. Se ubica en la vereda La Sierra y brinda la posibilidad de experimentar el proceso de producción de este dulce.

La quesera Nuevo Milenio es también destacada. “Cuenta con gran variedad de productos y la muestra de sus procesos, además disponen de un restaurante con parqueadero para pasar un buen momento en familia", dice el portal turístico.

Las quebradas de Matabaja son otro lugar de esparcimiento, ideales para la recreación y el desarrollo de la pesca deportiva.

Las Cuevas del Indio también son reconocidas. Están ubicadas cerca de la cabecera municipal. Son consideradas como perfectas para conectar con la naturaleza y disfrutar del avistamiento de animal

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