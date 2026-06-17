La falsa disidente de las Farc que extorsionaba a sus vecinos en Cundinamarca

Cuando un ciudadano reportó que su finca fue ocupada ilegalmente por tres personas que decían pertenecer a las disidencias de las Farc, la Policía del departamento de Cundinamarca realizó un operativo para capturar a los supuestos integrantes del grupo criminal.

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Al llegar al punto, dos delincuentes lograron escapar y una mujer de 42 años de edad que aparentemente hizo las llamadas extorsivas y envió los mensajes a sus vecinos vistiéndose como integrante de las disidencias de las Farc, fue capturada en situación de flagrancia y presentada ante la Fiscalía.

El coronel Mauricio Herrera Luengas, comandante Departamento Cundinamarca, entregó detalles del operativo que permitió recuperar el inmueble e identificar a las personas que simularon ser integrantes de esta organización criminal con el ánimo de hacer exigencias de dinero a las víctimas.

“La captura se produjo luego de atender un requerimiento ciudadano relacionado con la ocupación ilegal de una finca del sector. De acuerdo con la información recopilada, tres personas habrían ingresado al predio tras violentar las cerraduras y permanecer en el lugar sin autorización del propietario”, señaló el oficial.

La mujer fue capturada y presentada ante un juez de ganrantías. Foto: Semana

El operativo se desarrolló en la vereda El Cajón, zona rural del municipio de Bituima, fue en este punto donde se logró la captura en flagrancia de la mujer por los delitos de extorsión y violación de habitación ajena, gracias a la oportuna información suministrada por la ciudadanía.

“En las entrevistas realizadas por los investigadores, se conoció que días antes habría llegado una persona a la zona rural de este municipio, aduciendo ser integrante de este grupo armado y realizando exigencias económicas mediante llamadas y mensajes de WhatsApp. Esta situación tendría presunta relación con la captura de la mujer, de 42 años”, insistió el oficial.

Dos hombres lograron ser identificados luego de las labores de investigación de la Policía que incluyeron declaraciones y registros fotográficos que advertían la participación de quienes alcanzaron a huir tras el operativo de los investigadores del Gaula.

Operativos contra la extorsión. Foto: Policía Nacional

“En el procedimiento, otras dos personas lograron huir del lugar y son objeto de investigación. La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y se está a la espera de la culminación de las audiencias para definir su situación judicial”, señaló la Policía.

La mujer será presentada ante los jueces de control de garantías para imputar cargos relacionados con extorsión y se espera avanzar en el proceso y lograr la captura de los otros dos prófugos de la justicia.