Elizabeth Serna, lideresa social que votará por Abelardo de la Espriella, afirmó haber recibido amenazas: “Me llamaron vendida”

En las últimas horas, Elizabeth Serna, lideresa comunitaria del oriente de Cali, denunció haber recibido amenazas e insultos tras manifestar públicamente su cambio de postura electoral.

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La defensora social solicitó el cese de los ataques en plataformas digitales y exigió el respeto a la libertad de voto. Serna obtuvo reconocimiento público por su labor de mediación pacífica durante las movilizaciones del año 2021.

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A diferencia de los coordinadores operativos de las manifestaciones de ese periodo, su gestión representó el liderazgo de las madres comunitarias del Distrito de Aguablanca.

La lideresa social Elizabeth Serna denunció amenazas tras hacer pública su intención de votar por Abelardo de la Espriella. La defensora afirmó que la llamaron “vendida” y exigió garantías para su libre decisión. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/m4CMcCgfdl — Revista Semana (@RevistaSemana) June 18, 2026

Serna acompañó a los jóvenes de los sectores vulnerables y participó en la inauguración del Monumento a la Resistencia, manteniendo siempre una postura visible y sin el uso de capuchas. Su trayectoria en el sector social de la capital del Valle del Cauca se extiende por 17 años.

Denuncia de acoso y postura electoral

Frente a los mensajes intimidatorios recibidos en sus canales oficiales, la lideresa publicó un video aclaratorio sobre su determinación de cara a los próximos comicios.

Serna argumentó que su decisión es individual y autónoma, por lo cual no debe ser objeto de agresiones por parte de sectores políticos. En su alocución, cuestionó las presiones ejercidas por personas que exigen apoyo ciego a candidaturas determinadas.

La líder comunitaria Elizabeth Serna afirmó que “en el pasado le di la oportunidad al Pacto Histórico y elegimos presidente con la expectativa de que se desarrollaran proyectos sociales para la juventud. Sin embargo, en Cali no evidencié acciones concretas por los jóvenes ni por las personas involucradas en la primera línea, por lo que mi punto de vista cambió en este ciclo”.

En su declaración, Serna confirmó que otorgará su voto al abogado Abelardo de la Espriella, enfatizando la necesidad de dar opciones alternativas en el escenario político. La defensora aclaró que no se identifica con corrientes de izquierda ni de derecha. Serna aseguró que, en caso de que el candidato elegido no cumpla con su programa de gobierno, la ciudadanía ejercerá el control correspondiente.

Llamado a la convivencia y la democracia

@AbelardoPTE es Elizabeth Serna, coordinó la Primera Línea en Cali, el desarme exitoso de pandillas y otros procesos sociales, hoy su vida está en riesgo porque decidió un cambio y votará por usted, su denuncia requiere atención y deben protegerle #TikTok https://t.co/PSvuesVhfn — GERARDO IVAN ARROYO (@Arroyogi) June 17, 2026

La representante de Aguablanca extendió una invitación a la comunidad para tramitar las diferencias ideológicas sin recurrir a la confrontación o a las agresiones verbales.

Serna manifestó su respeto hacia las campañas de otros aspirantes, como Iván Cepeda, y pidió reciprocidad para su propia elección ciudadana. El pronunciamiento enfatiza la urgencia de detener la polarización para proteger el entorno de las nuevas generaciones.

La líder Elizabeth Serna concluyó que “el país no tolera más violencia de la que ya estamos viviendo; es necesario detener los ataques y construir algo diferente para nuestros hijos y nietos. Cada persona tiene el derecho democrático de decidir por quién votar sin ser calificada como vendida o recibir agresiones por pensar de una manera distinta”.