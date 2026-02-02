Ideam reporta cómo estará el clima hoy lunes, 2 de febrero: pendientes en Bogotá

En varios departamentos las fuertes lluvias siguen ocasionando estragos. Mientras tanto, el Ideam entregó el reporte del clima para hoy lunes, 2 de febrero.

De acuerdo con esa entidad, para este lunes se esperan condiciones nubosas para las regiones Caribe, Andina, Pacífica, zonas del sur y norte de la Amazonia y oriente de la Orinoquia.

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas y señaló cuándo dejará de llover en Colombia

El Ideam también especificó que las lluvias más significativas hoy lunes se prevén para amplios sectores de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Putumayo, Caquetá y Amazonas.

“También se esperan lluvias de menor intensidad en Vaupés, Guaviare, Meta, Guainía y sur del Vichada. Sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo nublado acompañado de lluvias de variada intensidad, en especial hacia el occidente del área marítima”, agregó el Ideam.

El clima en Bogotá para este lunes, 2 de febrero

En el reporte, el Ideam indicó que durante la mañana de este lunes se espera cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras en las localidades de San Cristóbal, Usme y Santa Fe.

En Bogotá no ha parado de llover en varias zonas. Foto: Getty Images

Entretanto, en la tarde se espera en Bogotá cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias de variada intensidad en amplios sectores de la ciudad, las más intensas en sectores de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda, Los Mártires, La Candelaria, Ciudad Bolívar y Usme.

Si en enero llovió bastante, así estará el clima en febrero, según el Ideam

“En la noche, se espera cielo mayormente nublado y se prevé la ocurrencia de lluvias ligeras en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar”, concluyó el Ideam.

El clima en otras ciudades