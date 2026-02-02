Ideam reporta cómo estará el clima hoy lunes, 2 de febrero: pendientes en Bogotá

En varios departamentos las fuertes lluvias siguen ocasionando estragos. Mientras tanto, el Ideam entregó el reporte del clima para hoy lunes, 2 de febrero.
De acuerdo con esa entidad, para este lunes se esperan condiciones nubosas para las regiones Caribe, Andina, Pacífica, zonas del sur y norte de la Amazonia y oriente de la Orinoquia.
El Ideam también especificó que las lluvias más significativas hoy lunes se prevén para amplios sectores de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Putumayo, Caquetá y Amazonas.
“También se esperan lluvias de menor intensidad en Vaupés, Guaviare, Meta, Guainía y sur del Vichada. Sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo nublado acompañado de lluvias de variada intensidad, en especial hacia el occidente del área marítima”, agregó el Ideam.
El clima en Bogotá para este lunes, 2 de febrero
En el reporte, el Ideam indicó que durante la mañana de este lunes se espera cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras en las localidades de San Cristóbal, Usme y Santa Fe.
Entretanto, en la tarde se espera en Bogotá cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias de variada intensidad en amplios sectores de la ciudad, las más intensas en sectores de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda, Los Mártires, La Candelaria, Ciudad Bolívar y Usme.
“En la noche, se espera cielo mayormente nublado y se prevé la ocurrencia de lluvias ligeras en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar”, concluyó el Ideam.
El clima en otras ciudades
- Barranquilla: En el transcurso del día se espera cielo mayormente nublado, con lluvias intermitentes de intensidad variada.
- Cartagena: A lo largo del día se esperan condiciones mayormente nubladas, acompañadas de precipitaciones intermitentes.
- Medellín: Se espera cielo parcialmente nublado en horas de la mañana. Para la tarde y noche, se prevén lluvias de mayor intensidad con cielo nublado. Puede haber actividad eléctrica dispersa en varias zonas de la ciudad.
- Tunja: Se espera cielo entre parcial a mayormente nublado en gran parte del día, con posibles lluvias ligeras en horas de la tarde y noche.
- Bucaramanga: Se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la mañana. Sin embargo, finalizando la tarde y primeras horas de la noche, son probables lluvias en sectores de la ciudad.
- Cali: Durante el transcurso del día se prevé cielo nublado, con ocurrencia de precipitaciones intermitentes de variada intensidad.