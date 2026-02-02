Nación

Meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia tras lluvias intensas en Colombia: “No bajen la guardia”

Un sistema de baja presión y un frente frío han generado lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en el Caribe colombiano.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

3 de febrero de 2026, 12:55 a. m.
Meteorólogo Max Henríquez.
Meteorólogo Max Henríquez. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

El reconocido meteorólogo Max Henríquez advirtió este lunes, 2 de febrero, sobre las condiciones atmosféricas que se registran en el norte del país y pidió mantener la atención ante la persistencia de lluvias y fenómenos asociados.

El experto analizó el comportamiento reciente de los sistemas de baja presión y señaló que el país atraviesa un periodo de inestabilidad climática influenciado por un frente frío.

¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a varias regiones del país?

“No bajen la guardia. Prohibido salir a la mar”, dijo Henríquez en su cuenta personal de la red social de X, donde muestra la situación del alto oleaje en las playas de Cartagena.

De acuerdo con Henríquez, la situación actual está marcada por la reactivación de un sistema de nubes y lluvias en el norte y noroeste del territorio continental, así como en áreas del mar Caribe.

Cartagena

Turista italiano se debate entre la vida y la muerte tras resultar herido con la hélice de una lancha en Islas del Rosario, Cartagena

Cartagena

Ampliación del aeropuerto de Cartagena: así será la primera fase de esta obra

Cartagena

Bolívar será sede de la Exposición Nacional Equina 2027: esto dijo el gobernador Yamil Arana

Gente

La boda hindú en Cartagena que duró tres días: así fue la celebración en las calles del Centro Histórico

Nación

Cartagena pone en operación hospital Nelson Mandela en Cartagena: pasó de ser un elefante blanco a un moderno edificio

Cartagena

Lo que le dijo Salvo Basile al alcalde Dumek Turbay sobre su muerte en Cartagena: “Con una pepa de mango”

Confidenciales

“Vienen jugando con el futuro de nuestra región”: Yamil Arana alerta sobre recorte presupuestal que pondría en riesgo al Canal del Dique

Nación

¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a varias regiones del país?

Nación

Ideam informa cómo estará el clima en Colombia este viernes, 30 de enero: posibles lluvias en el último día del mes de enero

Nación

Ideam advierte “abundante nubosidad” y “tormentas eléctricas” para este jueves, 29 de enero: conozca cómo estará el clima

“Esta es la situación actual: un potente frente frío ha causado la reactivación y profundización de un sistema de baja presión (nubes y lluvias) en el norte y noroeste del territorio continental colombiano, y en las aguas del mar Caribe adyacente. Buenas y refrescantes lluvias”, señaló el meteorólogo.

El frente frío, que comenzó a incidir desde el domingo 1 de febrero, ha impactado a varias zonas del Caribe colombiano. Según los reportes, este fenómeno ha generado oleajes de hasta 4 metros y vientos sostenidos entre los 46 y 55 kilómetros por hora, condiciones que han afectado tanto a poblaciones costeras como a actividades marítimas y turísticas.

Este frente frio incrementó las precipitaciones en un 64,4 %.
Este frente frio incrementó las precipitaciones en un 64,4 %. Foto: Ideam

Como consecuencia de estas condiciones, se ordenó el cierre de playas en ciudades como Cartagena, así como en destinos turísticos como Capurganá y en departamentos como Córdoba y Sucre. Las autoridades marítimas adoptaron medidas preventivas ante el riesgo que representan las corrientes fuertes y el oleaje elevado.

El capitán de fragata de Puerto Coveñas de la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar), Francisco Otavo Martinez, informó que “ante estas condiciones, las autoridades marítimas han declarado bandera roja en las playas de Cartagena, por lo que está prohibido el ingreso al mar, debido al alto riesgo generado por corrientes fuertes y oleaje elevado”.

La restricción fue reiterada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien a través de la red social X indicó: “Se prohíbe el ingreso y uso de todas las zonas de playas urbanas, rurales e insulares del Distrito de Cartagena, desde este lunes 2 de febrero, hasta las 18:00 horas de este miércoles 4 de febrero de 2026″.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía atender las indicaciones oficiales mientras persistan estas condiciones climáticas en gran parte del país.

Más de Cartagena

Max Henríquez Meteorólogo

Meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia tras lluvias intensas en Colombia: “No bajen la guardia”

El italiano Andrea Verardini Prendiparte.

Turista italiano se debate entre la vida y la muerte tras resultar herido con la hélice de una lancha en Islas del Rosario, Cartagena

Así quedaría la ampliación.

Ampliación del aeropuerto de Cartagena: así será la primera fase de esta obra

Bolívar será sede de la Feria Equina en 2027.

Bolívar será sede de la Exposición Nacional Equina 2027: esto dijo el gobernador Yamil Arana

Centro Histórico de Cartagena, Bolívar.

La boda hindú en Cartagena que duró tres días: así fue la celebración en las calles del Centro Histórico

Nuevo Hospital Nelson Mandela, en Cartagena.

Cartagena pone en operación hospital Nelson Mandela en Cartagena: pasó de ser un elefante blanco a un moderno edificio

Salvo Basile (Q.E.P.D.) y el alcade de Cartagena, Dumek Turbay.

Lo que le dijo Salvo Basile al alcalde Dumek Turbay sobre su muerte en Cartagena: “Con una pepa de mango”

Yamil Arana, gobernador de Bolívar.

“Vienen jugando con el futuro de nuestra región”: Yamil Arana alerta sobre recorte presupuestal que pondría en riesgo al Canal del Dique

William Dau

William Dau se despacha contra la Procuraduría tras ser sancionado por irregularidades en millonario contrato para la cárcel de Turbaco

Vivienda en el sur de Bolívar donde se registró la tragedia.

Lo que habría producido los gases tóxicos que inhaló una familia en Bolívar: una mujer y sus tres hijos murieron

Noticias Destacadas