Meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia tras lluvias intensas en Colombia: “No bajen la guardia”

El reconocido meteorólogo Max Henríquez advirtió este lunes, 2 de febrero, sobre las condiciones atmosféricas que se registran en el norte del país y pidió mantener la atención ante la persistencia de lluvias y fenómenos asociados.

El experto analizó el comportamiento reciente de los sistemas de baja presión y señaló que el país atraviesa un periodo de inestabilidad climática influenciado por un frente frío.

¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a varias regiones del país?

“No bajen la guardia. Prohibido salir a la mar”, dijo Henríquez en su cuenta personal de la red social de X, donde muestra la situación del alto oleaje en las playas de Cartagena.

De acuerdo con Henríquez, la situación actual está marcada por la reactivación de un sistema de nubes y lluvias en el norte y noroeste del territorio continental, así como en áreas del mar Caribe.

“Esta es la situación actual: un potente frente frío ha causado la reactivación y profundización de un sistema de baja presión (nubes y lluvias) en el norte y noroeste del territorio continental colombiano, y en las aguas del mar Caribe adyacente. Buenas y refrescantes lluvias”, señaló el meteorólogo.

El frente frío, que comenzó a incidir desde el domingo 1 de febrero, ha impactado a varias zonas del Caribe colombiano. Según los reportes, este fenómeno ha generado oleajes de hasta 4 metros y vientos sostenidos entre los 46 y 55 kilómetros por hora, condiciones que han afectado tanto a poblaciones costeras como a actividades marítimas y turísticas.

Este frente frio incrementó las precipitaciones en un 64,4 %. Foto: Ideam

Como consecuencia de estas condiciones, se ordenó el cierre de playas en ciudades como Cartagena, así como en destinos turísticos como Capurganá y en departamentos como Córdoba y Sucre. Las autoridades marítimas adoptaron medidas preventivas ante el riesgo que representan las corrientes fuertes y el oleaje elevado.

El capitán de fragata de Puerto Coveñas de la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar), Francisco Otavo Martinez, informó que “ante estas condiciones, las autoridades marítimas han declarado bandera roja en las playas de Cartagena, por lo que está prohibido el ingreso al mar, debido al alto riesgo generado por corrientes fuertes y oleaje elevado”.

#SNGRDDimar | @Dimarcolombia emite actualización sobre las condiciones meteomarinas actuales en el Golfo del Morrosquillo, que afecta principalmente a los litorales de Sucre y Córdoba generando un aumento en el viento y el oleaje. Se restringe el ingreso de bañistas a las playas. pic.twitter.com/P1QMu0dDpZ — SNGRDColombia (@SNGRDColombia) February 2, 2026

La restricción fue reiterada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien a través de la red social X indicó: “Se prohíbe el ingreso y uso de todas las zonas de playas urbanas, rurales e insulares del Distrito de Cartagena, desde este lunes 2 de febrero, hasta las 18:00 horas de este miércoles 4 de febrero de 2026″.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía atender las indicaciones oficiales mientras persistan estas condiciones climáticas en gran parte del país.