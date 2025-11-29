Max Henríquez anuncia la llegada de lluvias a Colombia:“Un potente frente frío”

En los últimos días, diversas regiones del país enfrentaron tiempo seco y altas temperaturas, lo que ha generado incertidumbre en los ciudadanos sobre si el periodo de lluvias ha finalizado, dando entrada al tradicional tiempo seco de finales de año.

Max Henríquez, uno de los meteorólogos más reconocidos del país, realizó una nueva predicción a través de su cuenta de X. El experto analizó los sistemas de baja presión que se presentan sobre el norte del país y señaló que se aproxima una serie de lluvias que refrescarán la nación.

“Esta es la situación actual: un potente frente frío ha causado la reactivación y profundización de un sistema de baja presión (nubes y lluvias) en el norte y noroeste del territorio continental colombiano, y en las aguas del mar Caribe adyacente. Buenas y refrescantes lluvias”, destacó Henríquez.

— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) November 29, 2025

Henríquez también anunció por medio de sus redes sociales las perturbaciones causadas por los vientos alisios, los cuales tendrán como consecuencia lluvias a lo largo del fin de semana.

“Una perturbación en la circulación de los vientos alisios avanzará hasta ubicarse al norte de Colombia, incentivada por dos potentes sistemas de altas presiones ubicados al oeste de las islas Azores y, el otro, en el centro de EE. UU. Se mantendrá el tiempo de lluvia este fin de semana”, complementó el meteorólogo.

Predicciones y recomendaciones de las autoridades

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó en su más reciente informe que, para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, se esperan lluvias en las regiones Andina, Pacífica y en áreas dispersas de la Caribe y la Amazonía.

Además, predicen que las precipitaciones se presentarán con mayor fuerza al norte del país, área que se ve fuertemente influenciada por los sistemas de baja presión actuales.

Por otra parte, en algunas regiones del país, las autoridades piden extremar las medidas contra posibles incendios en las zonas donde no se ha presentado una reducción en las precipitaciones.

Las lluvias refrescarán algunas zonas del país donde se había presentado tiempo seco. | Foto: Tomada de las redes sociales de la Aerocivil.

Las personas deben evitar la quema de basuras, el desecho de elementos inflamables al aire libre y cualquier acción que pueda dar origen a un incendio.