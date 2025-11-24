Suscribirse

NACIÓN

Meteorólogo Max Henríquez lanzó advertencia: “Y no es de extrañar”

En varias regiones de Colombia se han presentado emergencias por cuenta de las fuertes lluvias.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
24 de noviembre de 2025, 2:43 p. m.
El meteorólogo Max Henríquez
El meteorólogo Max Henríquez. | Foto: Cuenta en X: @HenriquezMax

A pocos días de que empiece el mes de diciembre, las fuertes lluvias no cesan en varias zonas de país. Lo anterior ha generado deslizamientos, crecientes súbitas, entre otras emergencias que han dejado personas damnificadas, muertas y heridas.

En medio de ese complicado panorama en Colombia por dicha ola invernal, el reconocido meteorólogo Max Henríquez advirtió que hoy lunes, 24 de noviembre, las lluvias seguirán cayendo en varias regiones.

Contexto: Ideam habla de “condiciones atmosféricas inestables” este lunes, 24 de noviembre: conozca el último pronóstico del clima

“Las nubes de lluvia también están subiendo hasta la Sierra Nevada de Santa Marta y el sur de La Guajira. Aún no ha terminado la temporada lluviosa en Colombia, porque hoy seguirán cayendo lluvias fuertes y aisladas en las zonas Andina, Llanos, Amazonia y Costa Pacífica“, dijo Henríquez a través de su cuenta en la red social X.

En otro mensaje, el experto recordó que noviembre y mayo son los meses en lo que más se presentan emergencias por cuenta de las fuertes lluvias.

Lluvia
En ciudades como Bogotá, los ciudadanos han debido salir durante todos estos días, con la sombrilla. | Foto: Juan Carlos Sierra

“Arrecian las lluvias y los desastres de origen hidro-meteorológico en las diferentes regiones de Colombia en el último tramo de noviembre. Y no es de extrañar, porque noviembre, junto con mayo, son los meses en que más deslizamientos, avalanchas e inundaciones se presentan", destacó el meteorólogo.

Entre tanto, en su informe meteorológico diario, el Ideam prevé para este lunes condiciones atmosféricas inestables en varias regiones del país, caracterizadas por alta cobertura nubosa y la ocurrencia de lluvias, particularmente en la región Pacífica, el norte de la Amazonía, la Orinoquía, así como en zonas puntuales de la región Andina y del sur de la región Caribe.

Contexto: Encuentran cuerpo de una de las mujeres arrastradas en Silvania por creciente súbita; el gobernador de Cundinamarca lo confirmó

“Se espera que las precipitaciones se intensifiquen especialmente entre la tarde y la noche. Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en zonas de los departamentos de sur de Bolívar, occidente de Antioquia, sur de Santander, norte y occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, oriente de Caldas, oriente de Risaralda, sur de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Tolima, norte del Huila, Vichada, Meta, Guainía, Guaviare, Vaupés y Caquetá”, agregó el Ideam en su informe.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ni Gaviria ni Gaona, esta será la cabeza de lista al Senado que eligió la coalición de la que hace parte el Nuevo Liberalismo

2. El jefe del Estado Mayor de Hezbolá fue abatido tras ataque de Israel: Irán lanzó dura advertencia

3. Fiscalía y MinDefensa deberán rendir cuentas a la Procuraduría por el escándalo que salpica a general del Ejército y funcionario de la DNI

4. Archivos de Calarcá: las graves consecuencias para Colombia tras infiltraciones de las disidencias de las Farc

5. Esto es lo que pagaría Millonarios por James Rodríguez: filtran cifras del negocio bomba para el FPC

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ClimaClima en Colombia Lluvias en Colombia

Noticias Destacadas

General Rodolfo Palomino

“Siempre he respetado y acatado la justicia”, dijo el general (r) Rodolfo Palomino tras entregarse para pagar la condena

Redacción Semana
No

Fiscalía y MinDefensa deberán rendir cuentas a la Procuraduría por el escándalo que salpica a general del Ejército y funcionario de la DNI

Redacción Semana
A la izquierda el exministro de Defensa, Diego Molano, y el general Juan Miguel Huertas.

“Pérdida de lealtad”: exministro Diego Molano explicó por qué había sido retirado el general Juan Miguel Huertas

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.