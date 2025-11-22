Suscribirse

Nación

Encuentran cuerpo de una de las mujeres arrastradas en Silvania por creciente súbita; el gobernador de Cundinamarca lo confirmó

Los hechos se remontan a la noche del lunes 17 de noviembre.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

22 de noviembre de 2025, 12:59 p. m.
El hallazgo en la zona ribereña del río Panches se produjo alrededor de las 2:30 p.m.
El hallazgo en la zona ribereña del río Panches se produjo alrededor de las 2:30 p.m.

El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó el hallazgo de un cuerpo con características femeninas en la vereda La Vega, finca El Totumo, en la jurisdicción de Tubacuy. El reporte fue divulgado por el mandatario tras la tragedia ocurrida hace unos días.

Los hechos se remontan a la noche del lunes 17 de noviembre, cuando una creciente súbita sorprendió un vehículo en el corredor vial entre Silvania y Tibacuy. En ese carro viajaban cinco miembros de la familia Villota Escandón: Segundo Miguel Villota, de 69 años; Manuela Villota Escandón, de 16; Ana Lucía Villota Escandón, de 45; Teresa Escandón, de 65; y Sara Gabriela, de 25. De los cinco, ahora hora Sara Gabriela figura como la única sobreviviente que alcanzó a ser atendida en el hospital municipal.

Contexto: Hallaron el cuerpo sin vida de menor desaparecida tras creciente súbita en Silvania

Según el reporte divulgado por el gobernador, el hallazgo en la zona ribereña del río Panches se produjo alrededor de las 2:30 p.m.; la extracción del cuerpo se llevó a cabo aproximadamente a las 4:30 p.m. y la víctima fue dejada a disposición de la unidad móvil de Policía Judicial (CTI) para los procedimientos de inspección y plena identificación. Las autoridades no han confirmado la identidad del cadáver hallado en La Vega.

Es importante anotar que, en días previos a este nuevo hallazgo, equipos de rescate habían localizado ya el cuerpo de una de las personas que viajaban en el mismo vehículo.

El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó el 19 de noviembre sobre el hallazgo del cadáver de una adolescente —identificada preliminarmente como Manuela Sofía Villota, de 16 años— en un tramo del río cercano a la zona conocida como Las Granjas.

Contexto: Emergencia en Silvania: un muerto y tres desaparecidos tras crecientes súbitas por fuertes lluvias

Los operativos en campo han sido coordinados por el Puesto de Mando Unificado, con la participación de grupos especializados como Ponalsar, el Batallón de Atención y Prevención de Desastres No.80, y los cuerpos de Bomberos de Fusagasugá y Silvania, además del apoyo del Ejército Nacional.

Las labores combinan búsqueda en riberas, verificación de rutas fluviales y atención a los sectores más afectados por las lluvias.

El saldo preliminar de la emergencia, reportado por la Gobernación, incluye daños en varias viviendas y familias afectadas por los desbordamientos. El gobernador Jorge Emilio Rey señaló que decenas de personas resultaron afectadas y que se registraron pérdidas materiales en sectores como La Esperanza y El Hato, donde también hubo un fallecido en un episodio previo al que afectó al vehículo familiar.

Contexto: “Eso se está moviendo minuto a minuto”: el dramático balance de la emergencia en Vélez, Santander, que destruyó la transversal del Carare

Las labores de búsqueda tuvieron que ser interrumpidas en ocasiones por las condiciones climáticas adversas y el aumento del caudal de las corrientes. Por ello, los equipos han reprogramado y reforzado los frentes de búsqueda para los siguientes días, con la intención de localizar a las personas que aún permanecen reportadas como desaparecidas.

Redacción Nación

