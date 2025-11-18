Emergencia en Silvania: un muerto y tres desaparecidos tras crecientes súbitas por fuertes lluvias

Una fuerte emergencia se registró en Silvania, Cundinamarca, luego de las lluvias que cayeron en la noche del lunes festivo y que provocaron desbordamientos repentinos en varias zonas del municipio. Los organismos de socorro confirmaron que un adulto mayor falleció y que otras tres personas permanecen desaparecidas.

El primer episodio ocurrió en el barrio La Esperanza, donde la quebrada Yayata se salió de su cauce y afectó cinco viviendas. Aunque no se reportaron personas heridas o desaparecidas en ese sector, los daños en la infraestructura obligaron a activar la atención inmediata por parte de los equipos de emergencia.

Minutos después, una segunda creciente súbita se produjo en la vereda El Hato. Allí, un vehículo en el que se movilizaban cinco personas fue sorprendido por la fuerza del agua. Una mujer logró escapar y fue trasladada al hospital municipal, pero los demás ocupantes fueron arrastrados por la corriente.

Durante las labores de búsqueda, los equipos de rescate ubicaron el cuerpo de Segundo Villota, un adulto mayor, mientras continúan las operaciones para hallar a Ana Lucía Villota Escandón, Teresa Escandón y Manuela Sofía Villota Escandón.

El alcalde José Ricardo Pulido señaló que las operaciones debieron ser suspendidas temporalmente debido a las condiciones climáticas. “Hemos logrado encontrar un cuerpo con la ayuda de los bomberos, pero las lluvias nos obligaron a frenar las tareas. Retomaremos mañana la búsqueda del vehículo y de las personas que fueron arrastradas”, afirmó el mandatario local.

Entre tanto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, reportó que el balance preliminar incluye 16 viviendas con pérdida total y 60 personas afectadas en distintos puntos del municipio. También señaló que dos habitantes reciben atención médica y reiteró que la búsqueda de los desaparecidos continúa.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indicó que 17 viviendas resultaron afectadas entre La Esperanza y El Hato, mientras que organismos como Bomberos de Silvania, la alcaldía y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo permanecen en la zona realizando seguimiento y apoyo. A ellos se sumaron tres frentes de trabajo del Cuerpo de Bomberos de Fusagasugá, quienes llegaron para reforzar las tareas de búsqueda y verificación de daños.

Un vocero de Bomberos de Cundinamarca advirtió sobre la gravedad de lo ocurrido en un asentamiento informal de la zona conocida como La Silvana, donde cinco viviendas construidas de manera precaria fueron arrasadas por la quebrada Yayata.