Tras 47 días de búsqueda, hallan el cuerpo de Ana Lucía Villota, desaparecida en la tragedia de Silvania

Tras más de un mes de búsqueda en quebradas y ríos del sur de Cundinamarca, las autoridades informaron el hallazgo de restos óseos que podrían corresponder a Ana Lucía Villota Escandón, una de las personas arrastradas por una creciente súbita que afectó a Silvania el 17 de noviembre de 2025.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, informó en su cuenta oficial de X que el Cuerpo de Bomberos de Silvania encontró restos óseos en el río Sumapaz el sábado 3 de enero hacia las 3 de la tarde, y que la Sijín realizó la inspección técnica al cadáver en la URI para avanzar en la identificación forense.

En su mensaje, el gobernador recordó que las labores de búsqueda se concentraron en la quebrada El Hato, el río Chocho y el río Sumapaz.

La emergencia que derivó en esta búsqueda ocurrió el 17 de noviembre, a un mes de terminar el año, cuando precipitaciones intensas provocaron desbordamientos en varias quebradas de Silvania.

Ese día, un vehículo que viajaba por la vereda El Hato fue sorprendido por la fuerza del agua; una persona que iba ahí logró salir y recibir atención, mientras que otros miembros de la familia fueron arrastrados por la corriente.

En las acciones de rescate previas se recuperó el cuerpo de Segundo Miguel Villota, de 69 años, y quedó pendiente la localización de Ana Lucía, Teresa Escandón y Manuela Sofía Villota Escandón.

Según la información entregada por la Gobernación de Cundinamarca, el hallazgo fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, mientras se adelantan los procedimientos correspondientes para establecer la identidad de los restos encontrados.

La tragedia dejó, además, daños materiales significativos. El balance preliminar indicó que entre los sectores de La Esperanza y la vereda El Hato se registraron entre 16 y 17 viviendas con pérdida total y alrededor de 60 personas afectadas por los desbordamientos.

A esas afectaciones se sumó la destrucción de cinco viviendas en un asentamiento informal conocido como La Silvana, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en los días posteriores a la emergencia.

Las autoridades también explicaron que las lluvias registradas durante varias horas en la parte alta de las quebradas provocaron un aumento repentino de los caudales, lo que derivó en la creciente súbita que afectó al municipio.

Las labores de búsqueda desarrolladas en las semanas posteriores a la emergencia incluyeron la participación de bomberos de Silvania, el apoyo de organismos de socorro de municipios vecinos y el acompañamiento de autoridades judiciales.

En algunos momentos, estas tareas debieron ser suspendidas de manera temporal debido a las condiciones climáticas, según informó el alcalde de Silvania, José Ricardo Pulido.