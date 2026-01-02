La violencia nuevamente se hizo presente durante la celebración de fin de año en la ciudad de Bogotá. La Policía confirmó que un hombre asesinó a su propio hermano al interior de una casa.

El lamentable hecho ocurrió en la noche del 31 de diciembre, en una vivienda ubicada en el barrio Caminos de Esperanza, en la localidad de Suba.

La situación ha generado conmoción en esta localidad de Suba. Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Colprensa / Montaje: Semana

De acuerdo con lo que se ha conocido hasta ahora, todo avanzaba con normalidad, pero cambió hacia las 11:00 de la noche. Al parecer, en ese momento se presentó una discusión familiar.

La situación cada vez se fue poniendo más tensionante hasta que, supuestamente, el sujeto sacó un arma blanca y atacó a su familiar. En cuestión de segundos, la celebración se convirtió en un momento de terror.

Los gritos se apoderaron de la vivienda y esto alertó a los vecinos de la zona, quienes dieron aviso de inmediato a las autoridades.

“Es requerida la patrulla de la zona de atención, a la que le manifiestan que dos personas habían discutido dentro de una residencia”, comentó el coronel Richard Fajardo, comandante (e) de la Policía de Bogotá.

El hombre se entregó horas después a la Policía. Foto: Getty Images/iStockphoto

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron al joven gravemente herido, por lo que de inmediato lo trasladaron hasta un centro médico. Lastimosamente y pese al esfuerzo del personal de la salud, la víctima murió producto de las lesiones que tenía.

Por su parte, el presunto agresor no se encontraba en la casa, al parecer escapó poco después de lo que fue el ataque. “Se hace una verificación dentro de la residencia y del sector para ver si lográbamos la captura de esta persona, pero en la noche no fue posible”, precisó el oficial.

Sin embargo, en la mañana de este jueves, 1 de enero, el hombre se entregó a la Policía. “De manera voluntaria, esta persona que comete este homicidio se presenta y, en este momento, está bajo custodio de la Policía”, dijo el comandante.

El sujeto será puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por haberle quitado, al parecer, la vida a su hermano en medio de lo que era la celebración de fin de año.

Por el momento, no se conocen los motivos por los que se desencadenó la discusión y posteriormente el ataque, por lo que las autoridades ya se encuentran adelantando las investigaciones para esclarecer todo.