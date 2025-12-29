Una verdadera tragedia se presentó en la mañana de este lunes, 29 de diciembre, al interior del centro comercial Santafé, ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

Las autoridades confirmaron la muerte de una mujer, aunque por el momento no se conocen mayores detalles de quién es y cómo sucedido todo.

Las autoridades ya se encuentran en el sitio investigando lo sucedido. Foto: Noticias Caracol

De acuerdo con Noticias Caracol, al parecer la víctima se habría quitado la vida al interior del lugar; es decir, los primeros reportes apuntan a que se trató de un suicidio.

Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial de la Policía, que ya se encuentra investigando lo sucedido en esta zona de la capital del país.

Acerca de la identidad de esta persona, las autoridades indicaron, según el medio mencionado, que hasta el momento no se sabe quién es debido a que no tenía ningún documento. Al parecer, se trataría de una mujer de aproximadamente 65 años de edad.

Hasta el sitio se han desplazado Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para hacer el respectivo levantamiento del cadáver y empezar con las primeras pesquisas.

Hasta el momento el centro comercial no se ha pronunciado por lo sucedido. Foto: Guillermo Torres

Una vez este procedimiento concluya, el cadáver será llevado a Medicina Legal para poder obtener la identificación plena de esta ciudadana.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer cómo habría ocurrido todo y establecer las causas de muerte.

Por lo pronto, el centro comercial Santafé tampoco ha dado mayor información de lo sucedido, por lo que se espera que en el transcurso de este lunes se emita un comunicado para saber qué fue lo que pasó.

Es importante mencionar que ante cualquier crisis emocional, en el país hay diferentes líneas de atención gratuitas, que también están disponibles durante todo el día, para quienes están necesitando ayuda.

La principal es la Línea Nacional de Salud Mental 106, operada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la que hay profesionales que le brindarán a cualquier persona orientación profesional psicológica y sin ningún costo.