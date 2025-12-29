Nación

Tragedia de fin de año en centro comercial Santafé: mujer murió en extrañas circunstancias; esto se sabe

Las autoridades ya se encuentran investigando para esclarecer qué fue lo que ocurrió en este lamentable suceso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
29 de diciembre de 2025, 5:31 p. m.
Muerte de mujer al interior de centro comercial Santafé.
Muerte de mujer al interior de centro comercial Santafé. Foto: Foto 1: Noticias Caracol / Foto 2: Semana

Una verdadera tragedia se presentó en la mañana de este lunes, 29 de diciembre, al interior del centro comercial Santafé, ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

Las autoridades confirmaron la muerte de una mujer, aunque por el momento no se conocen mayores detalles de quién es y cómo sucedido todo.

Las autoridades ya se encuentran en el sitio investigando lo sucedido.
Las autoridades ya se encuentran en el sitio investigando lo sucedido. Foto: Noticias Caracol

De acuerdo con Noticias Caracol, al parecer la víctima se habría quitado la vida al interior del lugar; es decir, los primeros reportes apuntan a que se trató de un suicidio.

Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial de la Policía, que ya se encuentra investigando lo sucedido en esta zona de la capital del país.

Bogotá

Bogotá registra varios accidentes en plena temporada de fin de año; se presentaron congestiones vehiculares en vías principales

Bogotá

Entra en operación la nueva estación de TransMilenio en la calle 26: beneficiará a más de 11.000 usuarios diarios

Bogotá

Frustran hurto de un vehículo en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Hay 3 capturados

Bogotá

Dos mujeres se fueron a los golpes en TransMilenio durante Navidad: video muestra todo lo que se dijeron

Bogotá

Pólvora vuelve a empañar la Navidad: casos de quemados siguen en aumento tras la celebración

Bogotá

Pólvora dañó la celebración de Navidad para animales en Bogotá: se reportaron más de 115 mascotas afectadas

Bogotá

Incendio obligó a evacuar sede del ICBF en Bogotá: 16 menores de edad aprovecharon para evadirse

Mejor Colombia

Visite el tapete de flores más grande del mundo en Medellín: estará expuesto hasta el 31 de agosto

Empresas

Estos son los 5 centros comerciales que más venden en Colombia; el número uno no está en Bogotá

Mejor Colombia

Premios, innovación y sostenibilidad: así se prepara Santafé Medellín para su gran aniversario

Tragedia en Palmira: niña de cuatro años murió tras caer de un caballo en un restaurante campestre

Acerca de la identidad de esta persona, las autoridades indicaron, según el medio mencionado, que hasta el momento no se sabe quién es debido a que no tenía ningún documento. Al parecer, se trataría de una mujer de aproximadamente 65 años de edad.

Hasta el sitio se han desplazado Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para hacer el respectivo levantamiento del cadáver y empezar con las primeras pesquisas.

CENTRO COMERCIAL SANTAFÉ
Hasta el momento el centro comercial no se ha pronunciado por lo sucedido. Foto: Guillermo Torres

Una vez este procedimiento concluya, el cadáver será llevado a Medicina Legal para poder obtener la identificación plena de esta ciudadana.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer cómo habría ocurrido todo y establecer las causas de muerte.

Frustran hurto de un vehículo en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Hay 3 capturados

Por lo pronto, el centro comercial Santafé tampoco ha dado mayor información de lo sucedido, por lo que se espera que en el transcurso de este lunes se emita un comunicado para saber qué fue lo que pasó.

Es importante mencionar que ante cualquier crisis emocional, en el país hay diferentes líneas de atención gratuitas, que también están disponibles durante todo el día, para quienes están necesitando ayuda.

La principal es la Línea Nacional de Salud Mental 106, operada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la que hay profesionales que le brindarán a cualquier persona orientación profesional psicológica y sin ningún costo.

Mas de Bogotá

Muerte de mujer al interior de centro comercial Santafé.

Tragedia de fin de año en centro comercial Santafé: mujer murió en extrañas circunstancias; esto se sabe

Accidentes en Bogotá

Bogotá registra varios accidentes en plena temporada de fin de año; se presentaron congestiones vehiculares en vías principales

Entró en operación la nueva estación de Transmilenio de la Calle 26

Entra en operación la nueva estación de TransMilenio en la calle 26: beneficiará a más de 11.000 usuarios diarios

La Policía frustró el hurto de un vehículo en Bogotá. Tres personas fueron capturadas.

Frustran hurto de un vehículo en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Hay 3 capturados

Dos mujeres protagonizaron pelea en TransMilenio.

Dos mujeres se fueron a los golpes en TransMilenio durante Navidad: video muestra todo lo que se dijeron

La cantidad de quemados con pólvora entre diciembre y lo corrido de enero es de 930 personas.

Pólvora vuelve a empañar la Navidad: casos de quemados siguen en aumento tras la celebración

La petición realizada por internet busca prohibir la pólvora sonora que afecta a los animales y el medio ambiente.

Pólvora dañó la celebración de Navidad para animales en Bogotá: se reportaron más de 115 mascotas afectadas

Afortunadamente, ninguno de los menores sufrió alguna quemadura.

Incendio obligó a evacuar sede del ICBF en Bogotá: 16 menores de edad aprovecharon para evadirse

Las nuevas rutas ciclísticas estarán disponibles en una aplicación móvil que informa sobre trayectos y servicios.

¿Hay ciclovía en Bogotá este jueves 25 de diciembre del 2025?

Balacera en el centro de Bogotá.

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

Noticias Destacadas