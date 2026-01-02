Nación

Se conoce qué habría pasado con la mujer que murió en el Centro Comercial Santafé, en Bogotá

Las autoridades, al parecer, lograron establecer lo ocurrido gracias a las cámaras de seguridad del sitio.

Redacción Nación
2 de enero de 2026, 2:40 p. m.
Muerte de mujer al interior de centro comercial Santafé
Muerte de mujer al interior de centro comercial Santafé Foto: Foto 1: Noticias Caracol / Foto 2: Semana

El pasado 29 de diciembre se registró una tragedia en el Centro Comercial Santafé, en Bogotá, después de que las autoridades confirmaran la muerte de una mujer en extrañas circunstancias.

En un comienzo se manejaron varias versiones de lo que sucedió. Sin embargo, con el pasar de las horas se conocieron nuevos detalles y ya se habría establecido qué ocurrió realmente en este caso.

Las autoridades ya se encuentran en el sitio investigando lo sucedido.
Imagen que muestra lo que pasó en el centro comercial poco después de la tragedia. Foto: Noticias Caracol

Según confirmó la emisora La FM, todo se trataría de un suicidio y así habría quedado registrado en las cámaras de seguridad del lugar. Inicialmente, el caso fue un misterio, ya que la mujer, de aproximadamente 65 años, fue encontrada sin vida en el lugar.

El medio mencionado informó que las autoridades revisaron los registros fílmicos y en ellos estaría la secuencia completa que permite establecer cómo ocurrió todo.

Centro Comercial Santafé se pronuncia tras la muerte de una persona en sus instalaciones

La víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida, debido a que no portaba documentos, ingresó al centro comercial pocos minutos después de la hora de apertura.

Debido a que era muy temprano, solo estaban funcionando los bancos y la mayoría de los locales comerciales todavía se encontraban cerrados.

El centro comercial Santafé, en Bogotá
El centro comercial Santafé, en Bogotá Foto: Publicada por el centro comercial Santafé, en Bogotá, en su cuenta de Facebook

Al parecer, la mujer ingresó por una de las puertas principales y caminó directamente hacia la zona denominada Perú, que está ubicada en el tercer piso del sitio.

Ese sector se encontraba completamente vacío a esa hora, lo que habría facilitado que la mujer intentara lanzarse en una primera ocasión desde un piso superior. Ese primer intento no tuvo éxito.

Lo que dicen las autoridades sobre la extraña muerte de una mujer en pleno centro comercial de Bogotá

Pasaron algunos segundos y lo volvió a intentar; el desenlace fue fatal: cayó al vacío y sufrió un fuerte impacto, especialmente en la cabeza. De inmediato, el personal de seguridad intentó auxiliarla, pero ya había fallecido en el lugar.

Poco después, al sitio llegó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y se hizo cargo del caso. Por ahora y de acuerdo con los videos de seguridad, todo se trató de un suicidio y se han ido descartando otras posibilidades.

Hasta el momento no se ha establecido la identidad de la fallecida, debido a que no se le encontraron documentos. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer completamente lo sucedido.

Cabe señalar que el centro comercial, por medio de un comunicado, se pronunció manifestando su tristeza por el hecho y reiterando que trabajaría de la mano con los investigadores.

Es importante mencionar que ante cualquier crisis emocional, en el país hay diferentes líneas de atención gratuitas, que también están disponibles durante todo el día, para quienes están necesitando ayuda.

La principal es la Línea Nacional de Salud Mental 106, operada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la que hay profesionales que le brindarán a cualquier persona orientación profesional psicológica y sin ningún costo.

