Lo que dicen las autoridades sobre la extraña muerte de una mujer en pleno centro comercial de Bogotá

Este 29 de diciembre, a pocos días de terminar el año, la capital se despertó con una noticia trágica: una mujer murió dentro del centro comercial Santafé, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El suceso, ocurrido en la mañana, provocó la llegada de unidades policiales y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que realizaron el levantamiento del cuerpo y abrieron las primeras diligencias.

En diálogo con SEMANA, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que los primeros reportes apuntaban a que se trataría de un suicidio.

Tragedia de fin de año en centro comercial Santafé: mujer murió en extrañas circunstancias; esto se sabe

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación también habló con SEMANA y no se cerró a esa versión. Fuentes de la entidad explicaron que, por ahora, están en “actos urgentes” y que aún no se puede determinar la causa de la muerte.

“Se nos hace raro que una señora de esa edad se hubiera quitado la vida”, señalaron desde la Fiscalía, desde donde agregaron que el CTI estaba a cargo del levantamiento del cadáver y de la recolección de evidencias en el lugar.

Las autoridades indicaron que la mujer, de aproximadamente 65 años, fue encontrada sin documentos de identidad, por lo que su identificación plena deberá confirmarse en Medicina Legal.

El CTI efectuó el levantamiento del cuerpo en el sitio y, una vez concluidas las diligencias iniciales, el cadáver fue trasladado para los peritajes correspondientes.

Según versiones preliminares, el incidente habría ocurrido en un área de alto tránsito del centro comercial, lo que generó la inmediata intervención de la Policía y personal de seguridad del establecimiento.

El centro comercial Santafé, por su parte, compartió en horas de la mañana un comunicado en sus redes sociales en el que dieron ciertos detalles y lamentaron los hechos: “Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia y allegados a la persona fallecida”. Allí, dijeron que todo sucedió a las 8:14 a. m. y que, presuntamente, la mujer se habría quitado la vida por voluntad propia.

Ante crisis emocionales o pensamientos suicidas, existen líneas de atención gratuitas en el país. La línea nacional de salud mental 106, operada por el Ministerio de Salud y Protección Social, atiende 24 horas y ofrece orientación profesional por teléfono y WhatsApp. En Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud mantiene opciones de apoyo psicológico permanente.

La Fiscalía y la Policía anunciaron que continuarán con las diligencias para esclarecer lo ocurrido en el establecimiento. Cualquier determinación sobre causas o responsabilidades dependerá de los hallazgos forenses y de las indagaciones en curso.