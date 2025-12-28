Nación

Tragedia antes de fin de año en Colombia: cuatro muertos deja naufragio en Cauca; video muestra el miedo de personas en el agua

Todavía hay dos desaparecidos, por lo que las víctimas podrían aumentar en las próximas horas.

28 de diciembre de 2025, 3:13 p. m.
Foto: Captura de video: @UltimaHoraCR

Una verdadera tragedia se presentó en las últimas horas en el litoral Pacífico y ha generado gran consternación. Cuatro personas murieron tras un naufragio este sábado, 27 de diciembre.

De acuerdo con lo que se ha conocido, una lancha, que transportaba entre 30 y 40 pasajeros, zarpó desde el puerto de Buenaventura rumbo al municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca.

Foto: Captura de video: @UltimaHoraCR

Lastimosamente, en medio del trayecto la embarcación naufragó y todos los ocupantes quedaron a la deriva del agua, desatando angustia y preocupación durante algún tiempo.

En algunos videos que comenzaron a circular en las redes sociales y que se han hecho virales rápidamente, se observa a las personas dentro del agua intentando luchar por su vida. Incluso, se ve que hay niños de brazos a quienes los papás intentan cuidar.

La situación cobró la vida de cuatro personas, dentro de las que hay dos menores de edad: una niña de tres meses y un pequeño de seis años. Además, se habla de que todavía hay dos personas desaparecidas, por lo que la cifra de víctimas mortales pueda aumentar.

La principal hipótesis sobre el naufragio apunta a que todo se desencadenó debido a las condiciones meteorológicas difíciles que hay en la zona y al fuerte oleaje que se ha registrado en los últimos días.

Por el momento, las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer todo lo ocurrido. Asimismo, se le presta atención a las personas que resultaron afectadas en esta tragedia.

Kilian Cuero Ruiz, alcalde de Timbiquí, se pronunció por medio de un comunicado en el que lamentó el hecho y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Acompañamos con respeto y dolor a quienes hoy enfrentan la pérdida de sus seres queridos, así como a las comunidades impactadas por este trágico sucesos”, señaló.

De igual manera, la Alcaldía indicó que seguirán trabajando de manera articulada con las demás autoridades para lograr ubicar a las personas que siguen desaparecidas y atender todas las acciones necesarias que ha dejado la emergencia.

“Timbiquí se une al duelo del Pacífico colombiano, enviando un mensaje de acompañamiento, unidad y esperanza en estos momentos difíciles”, concluye el comunicado.

