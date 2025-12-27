Nación

Problemas en el aeropuerto de Barrancabermeja obligaron a avión a abortar aterrizaje; hubo obstrucción en la pista

La situación generó preocupación entre los pasajeros, quienes notaron las complicaciones para llegar a su destino.

Redacción Nación
28 de diciembre de 2025, 2:32 a. m.
Aeropuerto de Barrancabermeja.
Aeropuerto de Barrancabermeja. Foto: Tomada del portal web: volavi

Un hecho ocurrido en la tarde de este 27 de diciembre alertó tanto a las autoridades como a los pasajeros de un vuelo comercial. La aeronave, que había despegado a las 2:45 desde Bogotá con destino al aeropuerto de Barrancabermeja, no logró completar su aterrizaje y tuvo que mantenerse durante varios minutos realizando maniobras en el aire, al parecer por la presencia de un vehículo del cuerpo de bomberos que obstruía la pista.

Avión de Avianca
Se trata de un avión de Avianca. Foto: Cortesía Avianca / A.P.I.

Posteriormente, la tripulación informó desde la cabina que el avión debía regresar a Bogotá por inconvenientes en la pista. La dificultad fue mayor, teniendo en cuenta que se trataba del único vuelo programado por Avianca y por otras aerolíneas para este sábado.

“Estábamos listos para aterrizar, cerca de la pista, cuando en una maniobra el avión se elevó como un cohete y comenzó a subir. La azafata nos dijo que era normal, pero luego el piloto explicó que no pudo aterrizar porque había dos carros de bomberos estacionados y, por falta de combustible, tuvo que devolverse a Bogotá”, señaló una pasajera a El Tiempo.

Por el momento, la aerolínea se encuentra brindando alternativas a los pasajeros que no lograron llegar al puerto petrolero. Según la fuente, el vuelo habría sido reprogramado para el domingo 28 de diciembre.

Nación

Además, la Aeronáutica Civil, a través de su cuenta oficial en X, entregó detalles sobre lo sucedido: “Posterior a operaciones militares en el Aeropuerto Yariguíes Santander, se presentó levantamiento de material contaminante sobre la pista, lo que requirió una intervención inmediata de limpieza por parte de nuestro equipo de bomberos".

En otra publicación realizada por la Aeronáutica Civil, la entidad señaló que “durante el proceso de limpieza se registró una falla técnica en la máquina de bomberos, lo que ocasionó una obstrucción temporal de la pista. A esta hora, la pista se encuentra totalmente despejada y las operaciones aéreas se desarrollan con normalidad“.

