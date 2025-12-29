Centro Comercial Santafé se pronuncia tras la muerte de una persona en sus instalaciones

Este 29 de diciembre se registró la muerte de una persona en el centro comercial Santafé, ubicado en el norte de Bogotá.

La conmoción de los presentes en ese lugar, a las 8:14 a.m., se generó y el pánico se apoderó de decenas de personas, en su mayoría empleados del recinto que se disponían a abrir los locales.

Lo que dicen las autoridades sobre la extraña muerte de una mujer en pleno centro comercial de Bogotá

Tragedia de fin de año en centro comercial Santafé: mujer murió en extrañas circunstancias; esto se sabe

“Este lunes, a las 8:14 a.m. una persona mayor perdió la vida en nuestras instalaciones, según las primeras investigaciones de las autoridades, por voluntad propia. Las autoridades trabajan en la identificación de la persona”, señaló la administración del centro comercial mediante un comunicado.

“Acompañamos este doloroso momento con profundo respeto y consideración, y hacemos un llamado a la prudencia, la sensibilidad y la responsabilidad en el tratamiento de la información, en atención a la dignidad de la persona involucrada”, se lee en el escueto pronunciamiento.

El centro comercial Santafé no confirmó la identidad de la persona fallecida ni su género.

COMUNICADO DE PRENSA

DESDE EL CENTRO COMERCIAL SANTAFÉ LAMENTAMOS INFORMAR QUE:

Este lunes, a las 8:14 a.m. una persona mayor perdió la vida en nuestras instalaciones, según las primeras investigaciones de las autoridades, por voluntad propia. Las autoridades trabajan en la identificación de la persona.

Desde el primer momento, activamos los protocolos internos de atención y emergencia con el fin de acompañar y colaborar con las entidades pertinentes, que asumieron el control de la situación.

Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia y allegados a la persona fallecida.

Acompañamos este doloroso momento con profundo respeto y consideración, y hacemos un llamado a la prudencia, la sensibilidad y la responsabilidad en el tratamiento de la información, en atención a la dignidad de la persona involucrada.

Administración

Centro Comercial Santafé