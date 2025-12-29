BOGOTÁ

Centro Comercial Santafé se pronuncia tras la muerte de una persona en sus instalaciones

De acuerdo con la administración del lugar, los hechos sucedieron este 29 de diciembre de 2025 en horas de la mañana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 10:29 p. m.
El centro comercial Santafé, en Bogotá
El centro comercial Santafé, en Bogotá Foto: Publicada por el centro comercial Santafé, en Bogotá, en su cuenta de Facebook

Este 29 de diciembre se registró la muerte de una persona en el centro comercial Santafé, ubicado en el norte de Bogotá.

La conmoción de los presentes en ese lugar, a las 8:14 a.m., se generó y el pánico se apoderó de decenas de personas, en su mayoría empleados del recinto que se disponían a abrir los locales.

Lo que dicen las autoridades sobre la extraña muerte de una mujer en pleno centro comercial de Bogotá
Tragedia de fin de año en centro comercial Santafé: mujer murió en extrañas circunstancias; esto se sabe

“Este lunes, a las 8:14 a.m. una persona mayor perdió la vida en nuestras instalaciones, según las primeras investigaciones de las autoridades, por voluntad propia. Las autoridades trabajan en la identificación de la persona”, señaló la administración del centro comercial mediante un comunicado.

“Acompañamos este doloroso momento con profundo respeto y consideración, y hacemos un llamado a la prudencia, la sensibilidad y la responsabilidad en el tratamiento de la información, en atención a la dignidad de la persona involucrada”, se lee en el escueto pronunciamiento.

Bogotá

Lo que dicen las autoridades sobre la extraña muerte de una mujer en pleno centro comercial de Bogotá

Bogotá

Petro acusa al distrito de frenar el multicampus de Suba por rechazar aulas “no convencionales”; asegura que “predios ya no se pueden usar”

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Bogotá este martes, 30 de diciembre: evite multas

Bogotá

Tragedia de fin de año en centro comercial Santafé: mujer murió en extrañas circunstancias; esto se sabe

Bogotá

Bogotá registra varios accidentes en plena temporada de fin de año; se presentaron congestiones vehiculares en vías principales

Bogotá

Entra en operación la nueva estación de TransMilenio en la calle 26: beneficiará a más de 11.000 usuarios diarios

Bogotá

Frustran hurto de un vehículo en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Hay 3 capturados

Bogotá

Incendio en reconocido centro comercial del norte de Bogotá generó emergencia. Personas fueron evacuadas del lugar

Bucaramanga

La foto del perro que acompañó el féretro del policía que murió en asalto a centro comercial de Bucaramanga y que causó conmoción

Hablan las marcas

Plaza Pacífico, el primer centro comercial de Tumaco, abre sus puertas a nuevos comercios

El centro comercial Santafé no confirmó la identidad de la persona fallecida ni su género.

COMUNICADO DE PRENSA

DESDE EL CENTRO COMERCIAL SANTAFÉ LAMENTAMOS INFORMAR QUE:

Este lunes, a las 8:14 a.m. una persona mayor perdió la vida en nuestras instalaciones, según las primeras investigaciones de las autoridades, por voluntad propia. Las autoridades trabajan en la identificación de la persona.

Desde el primer momento, activamos los protocolos internos de atención y emergencia con el fin de acompañar y colaborar con las entidades pertinentes, que asumieron el control de la situación.

Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia y allegados a la persona fallecida.

Acompañamos este doloroso momento con profundo respeto y consideración, y hacemos un llamado a la prudencia, la sensibilidad y la responsabilidad en el tratamiento de la información, en atención a la dignidad de la persona involucrada.

Administración 

Centro Comercial Santafé

Mas de Bogotá

El centro comercial Santafé, en Bogotá

Centro Comercial Santafé se pronuncia tras la muerte de una persona en sus instalaciones

La Policía y la Fiscalía dijeron esto al respecto.

Lo que dicen las autoridades sobre la extraña muerte de una mujer en pleno centro comercial de Bogotá

Disputa entre Petro y Bogotá por el multicampus de Suba.

Petro acusa al distrito de frenar el multicampus de Suba por rechazar aulas “no convencionales”; asegura que “predios ya no se pueden usar”

La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.

Así rotará el pico y placa en Bogotá este martes, 30 de diciembre: evite multas

Muerte de mujer al interior de centro comercial Santafé.

Tragedia de fin de año en centro comercial Santafé: mujer murió en extrañas circunstancias; esto se sabe

Accidentes en Bogotá

Bogotá registra varios accidentes en plena temporada de fin de año; se presentaron congestiones vehiculares en vías principales

Entró en operación la nueva estación de Transmilenio de la Calle 26

Entra en operación la nueva estación de TransMilenio en la calle 26: beneficiará a más de 11.000 usuarios diarios

La Policía frustró el hurto de un vehículo en Bogotá. Tres personas fueron capturadas.

Frustran hurto de un vehículo en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Hay 3 capturados

Dos mujeres protagonizaron pelea en TransMilenio.

Dos mujeres se fueron a los golpes en TransMilenio durante Navidad: video muestra todo lo que se dijeron

La cantidad de quemados con pólvora entre diciembre y lo corrido de enero es de 930 personas.

Pólvora vuelve a empañar la Navidad: casos de quemados siguen en aumento tras la celebración

Noticias Destacadas