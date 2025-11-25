Estremecedor relato de mamá de niña que murió tras caerle encima la rama de un árbol en un parque: “Un ruido muy fuerte”

Lo que inicialmente era un plan tranquilo, de familia, en un parque del municipio de Silvania, Cundinamarca, terminó en tragedia, luego de que la rama de un árbol cayera encima de una niña de tan solo 13 meses.

Se trata de Isabela, quien había llegado a esa población cundinamarqués, luego de que su mamá, identificada como María José Vargas, la llevara de visita a donde su familia para que la conocieran.

En entrevista con Noticias Caracol, la mamá de la pequeña recordó los trágicos momentos. De acuerdo con la mujer, todo ocurrió en cuestión de segundos, mientras Isabella caminaba por el lugar y admiraba las palomas que allí estaban.

“De un momento a otro salieron volando todas las palomas y lo último que escuché fue que cayó un ruido, un ruido muy fuerte, yo volteo a mirar, veo todos los palos ahí al lado, luego volteo a mirar a mi niña y ya estaba así como convulsionando de lado”, dijo Vargas al noticiero.

La niña y sus padres habían llegado a Silvania, procedentes de Ecuador.

“Todos la querían conocer, mi mamá, la familia de mi esposo. Entonces, vinimos con ese propósito. Yo dije, ‘venimos un mes, un mes y medio y nos devolvemos otra vez para Ecuador’, pero no sabíamos que íbamos a volver a Ecuador, pero con los brazos vacíos", sostuvo.

Gravemente herida, a la niña la alcanzaron a trasladar hasta el Hospital Cardiovascular de Soacha, pero, debido a la gravedad de las lesiones, murió.

Tras dicha tragedia, quien se pronunció al respecto fue Ricardo Pulido, alcalde de Silvania, quien afirmó en Noticias Caracol que ya se dio apertura a una investigación.