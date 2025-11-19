Hallaron el cuerpo sin vida de menor desaparecida tras creciente súbita en Silvania

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca informó este miércoles, 19 de noviembre, que encontró el cuerpo de una de las mujeres reportadas como desaparecidas tras la creciente súbita registrada el pasado lunes 17 de noviembre en la vía que conduce al municipio de Tibacuy.

El hallazgo se produjo a pocos kilómetros del Club del Bosque, en el río que atraviesa la zona de Las Granjas, uno de los puntos donde se concentraban las labores de búsqueda debido al aumento del caudal.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, capitán Álvaro Farfán, dio detalles del hallazgo y confirmó que el cuerpo pertenece a la menor de 16 años.

“Continuamos en el proceso de búsqueda de las otras dos personas desaparecidas, un proceso que viene siendo liderado por el Cuerpo de Bomberos del municipio de Silvania, al igual que el apoyo de bomberos también de Fusagasugá, personal del Grupo Especializado Ponalzar, bomberos también del municipio de Cachipay y personal de nuestro Ejército Nacional, los cuales se encuentran en estas labores importantes en este sector”, detalló Farfán.

Hallaron el cuerpo de una de las mujeres reportadas como desaparecidas tras la creciente súbita. | Foto: Bomberos Cundinamarca

Unidades del Ejército Nacional, Grupo Ponalsar y el Cuerpo de Bomberos de Silvania permanecen en el área adelantando operaciones de búsqueda para dar con el paradero de las dos personas que aún siguen desaparecidas.

Por el momento, se espera la llegada del CTI para realizar el respectivo levantamiento del cadáver y su posterior traslado hacia Medicina Legal.

Esta emergencia que ocurrió el pasado lunes, en el barrio La Esperanza, donde la quebrada Yayata se salió de su cauce y afectó cinco viviendas, murió un adulto mayor.