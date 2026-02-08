NACIÓN

Director de la UNGRD llegó a Lebrija: la entidad busca coordinar la respuesta a emergencia por creciente súbita

Según la entidad, ya se despacharon ayudas humanitarias desde la Gobernación de Santander.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
9 de febrero de 2026, 2:45 a. m.
El director de la UNGRD, Carlos Carrillo llegó a Santander
El director de la UNGRD, Carlos Carrillo llegó a Santander Foto: UNGRD

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, lideró una visita técnica al municipio de Lebrija, acompañado por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y el alcalde municipal, Gabriel Martínez.

El objetivo principal de la visita es verificar las afectaciones y coordinar la respuesta institucional ante la emergencia generada por la creciente súbita del río Lebrija.

Según cifras preliminares, en el centro poblado Vanegas la emergencia dejó una persona fallecida y 60 familias afectadas, además de daños en viviendas e infraestructura y el cierre de la Ruta del Cacao, una vía clave para la conectividad y la economía del sector.

Durante la jornada se mantuvo la articulación con el Puesto de Mando Unificado (PMU) municipal y los organismos de respuesta
Durante la jornada se mantuvo la articulación con el Puesto de Mando Unificado (PMU) municipal y los organismos de respuesta Foto: UNGRD

Como resultado de la visita, se informó que, a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ya se despacharon ayudas humanitarias desde la Gobernación de Santander.

Política

Queman vallas del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón en el Catatumbo

Nación

“¿Qué medidas se han adoptado para evitar una eventual fuga?”: la gran pregunta que le plantearon a la fiscal general sobre Jaime Ramírez Cobo

Nación

Recompensa de 200 millones de pesos por información sobre los implicados en el crimen de dos policías en Anorí, Antioquia

Nación

Cambio Radical le solicitó a la Registraduría rechazar inscripciones derivadas de listas revocadas del Pacto Histórico

Nación

Ejército retiró elementos explosivos instalados por el ELN en la vía Ocaña–Cúcuta

Cartagena

Declaran bandera roja en playas de Cartagena: advierten olas de más de tres metros y hay alerta

Nación

“¿Por qué persiste el Gobierno en proteger a Calarcá?”: el fuerte reclamo del gobernador de Antioquia tras asesinato de dos policías en Anorí

Nación

Corrupción en la UNGRD: Víctimas le piden a la Fiscalía explicaciones sobre la investigación contra Jaime Ramírez Cobo

Barranquilla

UNGRD inspecciona represa de Urrá en medio de la emergencia por inundaciones en Córdoba y el Caribe

Nación

Emergencias en Córdoba: UNGRD envía 10 toneladas más de ayudas para miles de afectados y maquinaria amarilla para obras

Por otro lado, desde la UNGRD se reforzará la atención con subsidios de arrendamiento para las familias afectadas, apoyo técnico y maquinaria amarilla, con el fin de atender los puntos críticos y recuperar la conectividad del municipio.

“En estos días tan difíciles es importante resaltar el papel que cumple el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Aquí todo el mundo está trabajando sin descanso en todos los territorios afectados por las emergencias ocasionadas por el frente frío”, afirmó Carrillo.

Por su parte, el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, destacó la respuesta conjunta desde el territorio mientras se busca atender las emergencias derivadas del frente frío que afecta a distintas regiones del país.

Carlos Carrillo estuvo acompañado de otras autoridades locales
Carlos Carrillo estuvo acompañado de otras autoridades locales Foto: UNGRD

“Esta articulación entre entidades nos ha permitido actuar de manera inmediata desde el primer momento de la emergencia. Hemos coordinado desde lo mínimo, activando acciones desde el territorio, y seguimos trabajando para restablecer la normalidad a las comunidades”, dijo el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez.

“Hemos garantizado comida caliente, colchonetas y frazadas, y vamos a movilizar la oferta institucional una vez tengamos las vías terrestres habilitadas para continuar atendiendo a las comunidades”, aseguró el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.

Según cifras preliminares, en el centro poblado Vanegas la emergencia deja una persona fallecida y 60 familias afectadas. El frente frío ha provocado en Colombia 131 eventos y afectado a más de 69,000 familias en 104 municipios de 16 departamentos.

Córdoba se ha visto afectado por el mal tiempo y las lluvias
Córdoba se ha visto afectado por el mal tiempo y las lluvias Foto: TOMADA DE REDES SOCIALES

Cabe recordar que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) lanzó una nueva alerta por el ingreso de un nuevo frente frío en el Caribe colombiano que podría generar un incremento en las lluvias, en la intensidad del viento y el oleaje el pasado 6 de febrero, pero que se extendería hasta el lunes 9 de febrero.

Más de Nación

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo llegó a Santander

Director de la UNGRD llegó a Lebrija: la entidad busca coordinar la respuesta a emergencia por creciente súbita

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Queman vallas del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón en el Catatumbo

Conclave Casa Nariño

“¿Qué medidas se han adoptado para evitar una eventual fuga?”: la gran pregunta que le plantearon a la fiscal general sobre Jaime Ramírez Cobo

Policías asesinado en Anorí, Antioquia.

Recompensa de 200 millones de pesos por información sobre los implicados en el crimen de dos policías en Anorí, Antioquia

CNE revocó lista del Pacto Histórico a la Cámara por el Valle.

Cambio Radical le solicitó a la Registraduría rechazar inscripciones derivadas de listas revocadas del Pacto Histórico

Foto referencial de la vía Ocaña, en Norte de Santander.

Ejército retiró elementos explosivos instalados por el ELN en la vía Ocaña–Cúcuta

Cartagena completa más de 48 horas de atención por las emergencias provocadas por el frente frío.

Declaran bandera roja en playas de Cartagena: advierten olas de más de tres metros y hay alerta

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc; y el presidente Gustavo Petro.

“¿Por qué persiste el Gobierno en proteger a Calarcá?”: el fuerte reclamo del gobernador de Antioquia tras asesinato de dos policías en Anorí

Unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3.

Un menor de edad entre las víctimas de los bombardeos en el Catatumbo

Estas son las imágenes que muestran la forma en la que se despidieron los dos antes del trágico accidente.

Aparece video que muestra la emotiva despedida que tuvo una mujer con su hijo antes de morir en accidente de Satena

Noticias Destacadas