Director de la UNGRD llegó a Lebrija: la entidad busca coordinar la respuesta a emergencia por creciente súbita

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, lideró una visita técnica al municipio de Lebrija, acompañado por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y el alcalde municipal, Gabriel Martínez.

El objetivo principal de la visita es verificar las afectaciones y coordinar la respuesta institucional ante la emergencia generada por la creciente súbita del río Lebrija.

Según cifras preliminares, en el centro poblado Vanegas la emergencia dejó una persona fallecida y 60 familias afectadas, además de daños en viviendas e infraestructura y el cierre de la Ruta del Cacao, una vía clave para la conectividad y la economía del sector.

Durante la jornada se mantuvo la articulación con el Puesto de Mando Unificado (PMU) municipal y los organismos de respuesta Foto: UNGRD

Como resultado de la visita, se informó que, a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ya se despacharon ayudas humanitarias desde la Gobernación de Santander.

Por otro lado, desde la UNGRD se reforzará la atención con subsidios de arrendamiento para las familias afectadas, apoyo técnico y maquinaria amarilla, con el fin de atender los puntos críticos y recuperar la conectividad del municipio.

“En estos días tan difíciles es importante resaltar el papel que cumple el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Aquí todo el mundo está trabajando sin descanso en todos los territorios afectados por las emergencias ocasionadas por el frente frío”, afirmó Carrillo.

Por su parte, el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, destacó la respuesta conjunta desde el territorio mientras se busca atender las emergencias derivadas del frente frío que afecta a distintas regiones del país.

Carlos Carrillo estuvo acompañado de otras autoridades locales Foto: UNGRD

“Esta articulación entre entidades nos ha permitido actuar de manera inmediata desde el primer momento de la emergencia. Hemos coordinado desde lo mínimo, activando acciones desde el territorio, y seguimos trabajando para restablecer la normalidad a las comunidades”, dijo el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez.

“Hemos garantizado comida caliente, colchonetas y frazadas, y vamos a movilizar la oferta institucional una vez tengamos las vías terrestres habilitadas para continuar atendiendo a las comunidades”, aseguró el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.

Según cifras preliminares, en el centro poblado Vanegas la emergencia deja una persona fallecida y 60 familias afectadas. El frente frío ha provocado en Colombia 131 eventos y afectado a más de 69,000 familias en 104 municipios de 16 departamentos.

Córdoba se ha visto afectado por el mal tiempo y las lluvias Foto: TOMADA DE REDES SOCIALES

Cabe recordar que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) lanzó una nueva alerta por el ingreso de un nuevo frente frío en el Caribe colombiano que podría generar un incremento en las lluvias, en la intensidad del viento y el oleaje el pasado 6 de febrero, pero que se extendería hasta el lunes 9 de febrero.