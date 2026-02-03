Cuál es el mayor riesgo del frente frío, el fenómeno que sufre Colombia: esto dicen los meteorólogos

Colombia vive días de clima cambiante, con un fenómeno que, aunque no es nuevo, sigue generando preocupación: el frente frío.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este evento está alterando el panorama climático en varias regiones del país, especialmente en zonas donde el agua y el viento suelen ser protagonistas.

Zonas en la mira: ¿Dónde golpea más fuerte?

No todas las regiones sienten el impacto de la misma manera; mientras en el Caribe las lluvias se intensifican en el Pacífico, donde el agua ya es parte del paisaje diario, el fenómeno promete redoblar su fuerza.

Incluso el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, conocido por sus cielos despejados, enfrenta días nublados. La razón está en su cercanía con Centroamérica y la influencia directa de este frente frío, que no perdona ni a los paraísos tropicales.

El peligro oculto: Más que solo lluvia y viento

Los expertos advierten: los frentes fríos no son solo un cambio de temperatura. Según la Corporación Universitaria de Investigaciones Atmosféricas (UCAR), estos fenómenos pueden desencadenar algunos de los escenarios climáticos más peligrosos. ¿El motivo? Ráfagas de viento que superan los 90 km/h o lluvias tan intensas que, aunque breves, dejan consecuencias.

“Si bien muchos frentes fríos traen ráfagas cortas y repentinas de lluvias intensas, no suelen traer lluvias prolongadas que podrían causar inundaciones. Esto se debe a que tienden a pasar con bastante rapidez. Sin embargo, si una sucesión de frentes pasa en pocos días, las inundaciones a veces pueden ser un problema debido a las altas acumulaciones de lluvia”, comentó la Oficina de Meteorología de Australia.

Aunque suelen ser breves, las lluvias intensas de un frente frío pueden dejar impactos significativos. Foto: skybrary

La Corporación Universitaria de Investigaciones Atmosféricas señaló:

“A medida que pasa el frente frío, los vientos se vuelven racheados. Se produce un descenso repentino de la temperatura y también fuertes lluvias, a veces con granizo, truenos y relámpagos. La presión atmosférica cambia de baja a alta en el frente. Después de que un frente frío pase por su zona, puede notar que la temperatura baja, que la lluvia cesa y que los cúmulos son reemplazados por estratos y estratocúmulos o por cielos despejados”.

¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a varias regiones del país?

“Granizadas, borrascas de nieve o tornados”

Mientras en tierra las comunidades se preparan para enfrentar lluvias y vientos, hay otro escenario donde el frente frío exige máxima atención: la aviación. Este sector, acostumbrado a monitorear cada variable climática, sabe que fenómenos como este no son un juego.

Ante ello, según SKYbrary, un referente en seguridad aérea, comentó:

“El frente frío en sí mismo comúnmente trae una banda estrecha de precipitación que sigue a lo largo del borde delantero del frente frío. Estas bandas de precipitación pueden ser muy fuertes y pueden traer tormentas eléctricas severas, granizadas, borrascas de nieve o tornados”.